Gattoni contra Vialidad: "Si faltaba documentación no habrían pagado ni una cuota"

El funcionario de Sergio Uñac, quien se mostró molesto por la situación, recordó que "cuando vino Dietrich dijo que esos 880 se iban a pagar en dos veces. Si él lo dijo ¿cómo puede ser que un funcionario de menor jerarquía venga a decir que no se debe nada o que falta documentación?". Además, remarcó que "si faltaba documentación no habrían pagado ninguna cuota. No merece mucho comentario ni el comunicado d vialidad ni los dichos de un funcionario".



Luego de los dichos del ingeniero Eduardo Plasencia, coordinador de Gestión de Vialidad Nacional, que llegó a la Provincia a responder sobre la demanda que inició la Provincia por una deuda, habló Roberto Gattoni. El vicegobernador electo, actual ministro de Hacienda, manifestó que "Vialidad no paga absolutamente nada". "La Ruta 40 Norte no paga desde hace más de un año. Pero si el funcionario dice que no debe nada, no vale la pena discutir. Vamos a dejar que la justicia defina", dijo.