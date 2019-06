Gasistas matriculados reclamaron por el cambio de normativa

reclamo de gasistas en ecogas 2.jpg





Uno de los trabajadores, Horacio Correa, explicó a Canal 8 que en la nueva normativa "NAG 225" que se pretende implementar a nivel país a partir de agosto, el ente regulador le da forma para reglamentar la matriculación y la renovación de la misma, de los instaladores de gas, donde le da potestad a las empresas distribuidoras.





Esto enoja a los 150 matriculados en la provincia porque quien tiene las facultades formativas de los instaladores es el Ministerio de Educación, no las empresas distribuidoras. "No dictan ningún curso sobre la materia y no tienen derecho a tomar examen", explicó.