Fuerte repudio al dueño de la radio que agredió a la locutora: reclaman un protocolo de violencia en los medios

El primero en sumarse al repudio de Rodolfo Ridao fue el Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan. "Se hace urgente la visibilización de este tipo de delitos y hacemos un llamado a todos nuestros colegas a denunciar hechos ocurridos diariamente y que son "vox populi" pero que no tienen el marco legal que lo sostenga", fue parte del fuerte mensaje que se publicó en redes sociales.





Mientras tanto desde la Red de Comunicadoras con Perspectiva de Género emitieron un comunicado: "Sabemos que esto es una muestra más de los constantes casos de violencia institucional y de género que vivimos las comunicadoras y periodistas mujeres en los medios y en las redacciones cuando muchos compañeros y autoridades empresariales desvalorizan, deslegitiman, discriminan, hostigan, violentan nuestro trabajo por el sólo hecho de ser mujeres".









Además, desde la RECOPE exigieron que se implemente un protocolo para hechos de violencia de género en los medios de comunicación.

Por otra parte, desde la Dirección de la Mujer se solidarizaron con Claudia Vázquez y a través de un mensaje explicaron que a fin de remover patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, la Dirección de la Mujer reitera que no existe ningún tipo de justificación o motivos para la violencia de género que no sean las relaciones de desigualdad de poder entre varones y mujeres en particular y de la violencia contra las mujeres en general.