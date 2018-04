/// Por Mario Fernández Mengual

José Villa, creador de UPCN San Juan Vóley, celebró el séptimo título en once años de competencia. El Gremial igualó la línea de Bolívar y ambos con los más ganadores de la Liga. El campeonato 2017/18 fue complicado por los grandes cambios que hubo en el camino.









UPCN superó con comodidad y autoridad a Bolívar en la final de la Liga Argentina de Vóley y todo es alegría y felicidad entre Los Cóndores. Este panorama y clima no fue el vivido en gran parte de la temporada que tuvo muchos contratiempos con cambios importantes de jugadores, algo que no había sucedido en años pasados.









José Villa, o simplemente Pepe, es uno de los padres de la victoria y dio sus impresiones luego de la coronación en el estadio de Luján y ante Bolívar, el clásico rival. El máximo dirigente del equipo sanjuanino estuvo al frente de las celebraciones y luego de los festejos dialogó con sanjuan8.com.









-¿Cuáles son las sensaciones luego de recuperar el títulos de la Liga de Vóley?

Siento un gran alivio luego de estar tensionado durante dos o tres días esperando que se diera este resultado ante nuestra gente. Tomamos decisiones muy importantes que podrían haber desequilibrado todo (UPCN desvinculó a Uchikov y Filardi en plena temporada), pero salió bien y fuimos campeones.









-¿Costó tomar esas decisiones que lo podían dejar sin nada?

Algunas veces uno no puede dejar de lado sus convicciones para tener un campeonato. Yo no voy a dejar la dignidad por el piso porque me vengan a ganar un campeonato. Sacamos jugadores que eran importantes para UPCN.









-¿Fue la liga más inesperada de todas las ganadas?

Fue la liga más complicada y para nosotros la más inesperada. No la esperé nunca a esta Liga. Cuando tomamos decisiones dijimos... ya está pase lo que pase tenemos que hacerlo. Sin embargo los que estaban y los que llegaron fueron tal vez mejores que los que se fueron y en definitiva el resultado nos dice todo. Fuimos campeones contundentemente ganando los dos partidos en casa que para nosotros es lo más importante, disfrutar acá.









-Con todo lo sucedido ¿En que lugar ubica este título?

Esta liga está entre las primeras. Tal vez segunda o tercera porque hemos ganado algunas de manera más fácil todavía. El partido del sábado fue casi a pedido mío que sufro demasiado en la cancha. Fue tranquilo, sin problemas, todo muy light ganando de principio a final.









-¿Este título le da fuerzas para seguir al frente de UPCN?

Ya dije que estoy cansado. Tengo fuerzas para seguir estando en el club, pero no se si como presidente. Siempre voy a estar con el equipo, tal vez no tan involucrado en algunas cosas.









-¿Hay tiempo para descansar o ya empiezan a trabajar en la próxima temporada?

Tenemos algunos días y luego trataremos de arreglar con los jugadores. Primero tenemos que hablar el técnico y luego decidimos el armado del plantel. Siempre se acuerda todo con el entrenador.









-¿Fue duro no estar en ningún torneo internacional?

Estábamos muertos, no fuimos a ningún lado, no jugamos nada. Sólo fuimos por amistosos a Polonia. Ahora volvemos a las grandes ligas y demostramos que somos los más ganadores de la historia con siete títulos en once años.









-¿La localía en Lujan terminó siendo positiva?

Yo creo que ganábamos lo mismo en el Cantoni, pero con más gente. Hubiese sido más lindo, me acuerdo que metimos siete mil personas en la primera final y es algo que no pasó nunca. Pero ya está, Luján nos vino bien. Nos trajo suerte y la virgen nos acompañó y salimos campeones.









-¿Cuánto más hay que esperar para que UPCN tenga su propio estadio?

Habrá que esperar un poco más. En dos años estará listo nuestro estadio y ganar un título ahí sería el broche de oro para este ciclo de UPCN.