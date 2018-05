Fue denunciado por su expareja por abusar de su hija y la Cámara Gesell determinó que era inocente

Luego de que una mujer denunciara a su expareja por presunto abuso sexual con acceso carnal en contra de su hija de 11 años, la Cámara Gesell determinó que la menor no presentaba signos de haber sido ultrajada y el informe médico legista mostró que no había lesiones en el cuerpo de la niña. Por todo esto el acusado quedó libre. Pablo Gimenez visitó sanjuan8.com y dijo que aún no sabe qué le pasó a la madre de sus hijos para realizar tal denuncia.





Pablo Giménez, a poco de salir de los calabozos de la Comisaría 2°, donde estuvo 45 días detenido por una denuncia que carece de pruebas en su contra, dijo a este medio que está viviendo el peor momento de su vida. El hombre, acompañado por su padre y sus dos hermanas, relató que de un momento a otro conoció que fue señalado por Natalia Sandez, ex pareja y madre de dos de sus hijos, de ser un abusador. Luego de que la mujer realizara la denuncia en ANIVI y de que la niña declarara Giménez obtuvo la libertad.





La nena declaró ante el equipo interdisciplinario de ANIVI y según el informe tiene "perturbación emocional relacionada al sistema familiar primario y a la actual conflictividad materna". Por lo que el titular del Primer Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, dictó falta de mérito en favor de Pablo Giménez, por lo que se dispuso la inmediata libertad del detenido.

Giménez contó que debido a la restricción perimetral no puede tener contacto con sus dos hijos y que espera que en los próximos días pueda volver a verlos. En cuanto a la niña, hija de su expareja y una anterior pareja, dijo que siempre tuvo una relación paternal y que le dio amor desde que se vivía con ellos, pero admitió que la relación con la mujer era mala y que seguramente quería separarse por lo que inventó esta trama de abuso que fue desestimada por el juez.





Mientras que la causa aún sigue en curso, Giménez agradeció el apoyo de sus compañeros de trabajo y sus directivos, ya que aún conserva su puesto laboral en el camping de Udap. Por ahora resta esperar la definitiva resolución judicial.