Frigerio: "Muchas empresas verán a la provincia como una buena posibilidad de instalarse"

El ministro del interior, Rogelio Frigerio, visitó N8 antes de reunirse con el gobernador de San Juan y habló de las obras que se vienen, advirtió sobre una "revolución de vuelos" a nivel nacional y ponderó a la provincia como un buen destino para invertir. Además, el alfil macrista tocó el tema inflacionario y también opinó de un debate candente, como el que genera de la despenalización del aborto que se debatirá en el Congreso.

- En algunos minutos se reunirá con el gobernador Sergio Uñac, ¿cuáles serán los temas de agenda que hablarán?





-Seguramente hablemos de fútbol (risas). Y después hablaremos de las cosas que vinculan a Nación con la provincia. Hay cuestiones concretas que hacen que la vida de la gente pueda mejorar. Nunca interrumpimos el dialogo, para nosotros una parte distintiva del gobierno es la relación directa y la búsqueda de consesos a través de dialogo y seguiremos trabajando de esta manera.





-El ministro del Interior es el ministro político, quien tiene que lograr que el conseso con el resto de los gobernadores. ¿Cómo está esa relación?





-No tenemos que pensar en todo igual. Creo que eso se aprendió durante los últimos años. La gente quiere que gastemos nuestro tiempo en ver en que nos ponemos de acuerdo y no en poner límites a las relaciones. Y con la mayoría de los dirigentes hemos podido trabajar en estos temas, pero por supuesto que hay dirigentes que se dedican a poner palos en la rueda que mientras peor le vaya a la Argentina mejor para ellos, pero por suerte son los menos.





-Vamos a tener un aeropuerto internacional pero Latam ha suspendido sus vuelos, ¿qué pasa con el Estado nacional?





-Nosotros hemos logrado revolución de vuelos en el último año. Hoy, hay más vuelos que en toda la historia de la Argentina. Queremos que cada vez más argentinos usen estos vuelos y no tengan que ir siempre a Buenos Aire para viajar al exterior. Trabajaremos en la integración interna y externa. Pero con respecto a San Juan estamos seguros que muchas empresas verán a la provincia como una buena posibilidad de instalarse. Lo de Latam será circunstancial no permanente.





-¿Hay algún conflicto con la obra de la Ruta 40?





-De nuestra parte no hubo conflictos y creemos que la ruta o la conexión vial con Mendoza es prioridad que tiene el presidente en materia de rutas y tengan la seguridad que se terminara. Este gobierno hará mas autopistas en cuatro años de las que se hicieron a lo largo de los últimos 65 años y esto tiene que ver con el cumplimiento de la palabra. Queremos desterrar la relación de la obra pública con la corrupción y por eso cambiamos los sistemas de adjudicación y licitación y esto permite que más empresas compitan entre sí.





- ¿Qué papel juega la toma de deuda en la relación con los gobernadores?





-Por dos años más tendremos que tomar deuda para cubrir el déficit y en el 2021 debe haber equilibrio fiscal y si llegamos a tomar deuda será para generar la obra pública y esa es la política que estamos haciendo, pero aún hay un camino gradual. Hay que decir la verdad y heredamos el déficit fiscal más alto de la historia como así también una complejidad social nunca antes vista. Pero para financiar esta transición emitimos bonos como lo hizo el kirchnerismo lo cual generó la inflación más alta o recuperamos la confianza y vamos al crédito internacional. Las provincias han firmado con Nación un acuerdo fiscal, hecho tremendamente importante y serán ellas las que lleguen antes al equilibrio fiscal ya que Mauricio Macri decidió un país federal y se les devolverá los recursos y así podrán asumir más responsabilidad.

San Juan es una de las pocas provincias que venía equilibrada de antes y hoy la mayoría en su conjunto están equilibradas. Esperamos que el 2019 tengan superávit y podrán invertir en obra pública.





- ¿Podemos pensar en una Argentina sin inflación?





-Tenemos que lograr cuanto antes que la inflación sea parte del pasado. Es entendible si se analiza durante los últimos 12 años que se convivió con una inflación alta. Hoy en el mundo no hay inflación y la argentina está saliendo de eso. No podemos mentir y decir que el problema de tantos años baje en 24 meses. El 2018 tiene que ser más bajo que el anterior y en el 2020 tenemos que está en línea con el resto de los países de la región.





- ¿Es importante que la sociedad argentina discuta sobre la despenalización del aborto?





-Creemos que todos los temas se deben discutir y no puede haber temas que no se discutan y si el Congreso decide nosotros no podemos ser una baya y no impediremos que no se discuta sin importante posición personal del presidente y de los ministros. Yo estoy a favor de la vida, pero no tengo una posición dogmática y creo que podemos llegar a una solución actual.