Frigerio le promete hoy a San Juan y a las provincias no tocar la obra pública

En medio de una tensa calma, y con gran expectativa sobre lo que ocurrirá, tras las nuevas medidas anunciadas a nivel nacional, con un dólar que roza los $39, desde el Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio anticipó una de las promesas que reforzará este martes a los ministros financieros de cada provincia. La obra pública no se toca. Por lo menos ese será el espíritu que aportará para empatizar la situación, en un ambiente de plena incertidumbre, que tendrá varios temas a tratar. Son 68 las obras que están en proceso de construcción, en San Juan, con apoyo nacional. Eso implica una porción monetaria de $5000 millones que llegan desde Buenos Aires para obras tales como la ruta 40 y las remodelaciones del aeropuerto; el dique El Tambolar y el Túnel de Agua Negra, las obras clave.









El ministro de Hacienda de la provincia, Roberto Gattoni, quien estará presente en esa reunión a las 13 en Casa Rosada, había adelanto a sanjuan8.com que será un encuentro clave, junto a sus pares, para marcar el terreno para lo que será el presupuesto 2019 y para conocer más a fondo sobre los cambios que les competen. Todos llevarán una carpeta con las cuentas hechas y, se supone, que otras de las cosas que no pasará será que ese resultado final, que los llevaría al equilibrio fiscal a nivel país, se modifique; porque para Frigerio "no hay que pedirles más a los gobernadores" en cuanto a temas de ajuste. Lo remarcó Macri otra vez; que "no hay que gastar más de lo que se tiene" y en eso, la Provincia tiene las cosas organizadas. Este lunes, Uñac volvió a reiterar que San Juan posee superávit fiscal y que no tiene los mismos números que la Nación. Esa idea será trasladada este martes a la liga de gobernadores, cuando se encuentren en el CFI, porque trabajarán para delinear una postura de unidad. Ya lo había dicho el análisis de los especialistas desde World Trade, "los negocios quieren ver unidad entre los gobernadores y que respalden al presidente en sus medidas". No será fácil, porque los referentes del PJ tienen sus reparos en torno a las decisiones que se están tomando desde la Rosada. Uñac ya dijo que "volver a las retenciones es retroceder". Otros mandatarios siguen con el malestar por la quita del fondo sojero. Sin embargo, hoy podrían tranquilizar las aguas y llegar a un acuerdo con miras al tratamiento del presupuesto 2019.





La obra sigue

Frigerio promete continuar con los grandes proyectos nacionales. "No tenemos pensado parar ningunos de las obras que tenemos en el país. Nos hemos puesto al día con los certificados de obras", sostuvo antes de la reunión con los ministros. Aunque la intención es lograr reducir una porción de $300.000 millones para conseguir el equilibrio fiscal, lo que ya se resolvió con relación a la obra pública no tendrá reversa. "Haremos un esfuerzo, porque las rutas y caminos, y los grandes proyectos, son importantes para el desarrollo del país".