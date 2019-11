Frenaron el desalojo de la mujer que se encadenó a la puerta de su casa

Horas después de encadenarse a la reja de su casa, Elisa se quitó la cadena para ir a la oficina de su abogado, que le tenía buenas noticias, tanto como para desistir de la medida de protesta que adoptó. Finalmente, su defensor le contó que la Justicia determinó frenar el desalojo y que tanto ella como sus hijos podrán permanecer, al menos provisoriamente en la casa hasta resolver la situación.





Según denunció ante la cámara de Canal 8, la casa (ubicada en calle Miranda entre Urquiza y Segundino Navarro, Capital) es un bien de familia y no se puede embargar, pero "un abogado con un juez hizo un acta trucha". Y agregó que "en el 2017 me enteré que el abogado me quería quitar mi casa y desde hace tres años vengo peleando por ella. Pido que revisen los expedientes para que se den cuenta que es una estafa".





Esta medida frenó el inminente desalojo de la mujer y sus cuatro hijos de la vivienda, pero se espera que la Justicia resuelva la situación de fondo y determine si podrán permanecer allí o si se pondrá a la venta.