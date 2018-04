Frase a frase: este fue el mensaje anual del gobernador Sergio Uñac en Diputados

Todo lo que informe no es merito de unos poco sino fruto del esfuerzo de los sanjuaninos.





Todos deseamos que Argentina supere los contratiempos económicos.





En 2016 afirmé que hay que terminar con la política que plantea enemigos y amigos. Hay que aportar a la gobernabilidad y a la vez permitirse el disenso.





No oculté nunca las coincidencias, como no lo haré con lo que no esté de acuerdo.





Nuestra posición es clara y es la defensa de todos los sanjuaninos.





Los sanjuaninos sabemos lo que es el agua y es por ello que construiremos el Acueducto Gran San Juan.





Respecto al túnel de Agua Negra este año haremos la apertura de ofertas.





Apostamos a energía renovables porque representa puestos de trabajo genuinos además de desarrollo.





Lo que también haremos es seguir invirtiendo en viviendas. Hay 70 barrios en construcción.





Inauguraremos la ruta 12, después de Pachaco.





Embed







En las próximas semanas avanzaremos en el plan 2.000 cuadras que implica una inversión de 600 millones de pesos para los 19 departamentos.





Plan de modernización del Estado Provincial. Para ello avanzamos en tecnología y en un nuevo edificio del Registro Civil.





Iniciamos el proceso de fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas buscando mediciones confiables.





100 millones se destinaron al desarrollo competitivo del sector semillero. Con esto se adquirió equipamiento.





Estamos desarrollando la marca Origen San Juan. Enviaremos un proyecto de ley para reglamentarla y luego iniciar una campaña de promoción.





En la esfera de la Producción una línea central de la estrategia provincial ha sido bajar los costos del financiamiento como incentivo de la inversión y el empleo. Así, hemos otorgado en el 2017 más de $ 1200 millones a través de distintas líneas de créditos y subsidios, beneficiando a productores y PYMES.





En cuanto a educación, este año se implementarán kit tecnológicos digitales a 120 instituciones educativas.





Se instaló una guía de procedimientos ante situaciones de complejidad en las escuelas.





Avanzamos en la escolarización desde los 3 años.





Embed







El Plan de Obras 2018, incluye la restauración y edificación de 65 salas ENI, 19 obras de ampliación, refacción y refuncionalización y la construcción de las escuelas Agrotécnica de Pocito, Agrotécnica de Huaco, EPET Nº 6 de Rivadavia y la importante obra de la ex Normal de Jáchal, entre otras, con una inversión de $ 1.500 millones.

En el entendimiento que más horas de escuela es más educación y más contención, 15 escuelas primarias y 20 secundarias ya están incorporadas al programa "La Escuela sale del Aula", en cuyo marco 3500 alumnos estuvieron más tiempo en sus escuelas durante el 2017.





Se iniciará un programa de fortalecimiento de los servicios de Guardia y Emergencias en los hospitales. Cualquier sanjuanino que lo necesite, recibirá atención con iguales parámetros de calidad y urgencia.

El Estado invertirá en especialidades médicas que fortalezcan la atención en la periferia (Pediatría, Clínica Médica y Medicina General). El plan es netamente preventivo, ya que es el primer contacto del ciudadano con la salud pública.

El Centro Español contará con el módulo PET CT que permitirá detectar, diagnosticar y tratar las enfermedades complejas como patologías oncológicas, vasculares y neurológicas. San Juan podrá ser la 5° provincia en contar con esta tecnología, evitando que el paciente sanjuanino tenga que migrar en busca de estos estudios. Embed

En materia de infraestructura, se comenzará a construir el hospital de 25 de Mayo, se concluirán las obras de los nosocomios Marcial Quiroga y el Mental. También serán reacondicionados los hospitales Rizo Esparza de Angaco, Tomas Perón de Iglesia y Aldo Cantoni en Calingasta.

Además se continúa con la Iniciativa Mis Primeros Mil días en San Juan, alcanzando a 8.000 mujeres sin obra social.





En el área turismo brillaron la Vuelta a San Juan, el Dakar, el kayak. También se anunció la construcción de dos hoteles en Albardón.





En 2017 duplicamos los congresos, convenciones y eventos deportivos. Esto implicó un aumento del gasto promedio de los turistas y del pernocte.





Respecto al deporte, el techado de las canchas de hockey.





En un año se duplicó la cantidad de chicos que practican deportes. El desafío es movilizar al 40% de los alumnos que no practica ningún deporte.





Se invirtieron $100 millones en camiones compactadores, maquinaria pesada de última generación y contenedores de separación de residuos.





Embed







Se destinaron más de $9 millones en el entrenamiento y capacitación de la fuerza policial, destacando lo relativo a flagrancia y violencia de género.





Trabajamos en el anteproyecto del código procesal penal, que incluye el juicio por jurado.





El proyecto se orienta a instaurar en la Provincia el procedimiento adversarial, acusatorio y de oralidad plena, lo que no solo acorta plazos, sino que incrementa la efectividad en la administración de justicia.

Quiero destacar, muy especialmente, la puesta en marcha del Procedimiento Especial de Flagrancia, sistema que juzga de forma ágil y eficiente los delitos cometidos in fraganti. En estos siete meses de funcionamiento el sistema ha sentenciado a 496 imputados, de los cuales el 60% tenían antecedentes o causas abiertas. El total de las causas fueron resueltas.

San Juan es la provincia con mayor potencial para el desarrollo minero del país. Y en este panorama, nuestras acciones ya han visto sus primeros frutos.

El Instituto Fraser en su informe de 2017, publicado a principios de este año, revela que la provincia ha escalado posiciones a nivel mundial, ubicándola en tercer lugar en América Latina, después de Chile y Perú, y primera en el contexto nacional.

Esto significa un avance en más de 30 posiciones en el ranking mundial desde que asumimos como gobierno. Esto significa un avance en más de 30 posiciones en el ranking mundial desde que asumimos como gobierno.





Luego de saludar a los ministros, a los ex gobernadores, a los representantes de la Corte, a monseñor Lozano, a los diputados, a los intendentes, autoridades militares y de las fuerzas de seguridad y a la ciudadanía en general, deportistas y agrupaciones, a los medios y a los invitados especiales, el primer mandatario local destacó que con compromiso llega por tercera vez a la Cámara de Diputados para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias.

Hemos impulsado 3 leyes en nuestra provincia que apuntan a incrementar la atracción de las inversiones en el sector minero:





La creación del fondo provincial de incentivos a emprendedores mineros, para fomentar la actividad emprendedora minera en San Juan y su expansión nacional e internacional.





La instauración del régimen de promoción y fomento de la actividad minera con incentivos fiscales que reducen el peso de la carga impositiva sobre proyectos en etapa de exploración.





El tercer proyecto fue la constitución del fondo minero para el desarrollo de comunidades. Este fondo, integrado por recursos que genera la actividad, especialmente las regalías, se destina a financiar programas de desarrollo comunitario. Y se traducen en políticas públicas, desarrolladas entre Estado, empresas y comunidad, buscando así un doble resultado: más licencia social y mayor sustentabilidad.





Estas son tres herramientas potentes con las que estamos incentivando el desarrollo minero, en el convencimiento que minería con control y responsabilidad, es un pilar del desarrollo de San Juan.





Coincidimos con los intendentes que necesitamos una ley de coparticipación municipal. Esto permitirá mayor capacidad de gestión.





El año pasado se inició un proceso de diálogo y trabajo con los municipios que ha permitido elaborar un proyecto de ley que en el mes de Junio estará ingresando a esta Cámara para su consideración.

El proyecto contempla indicadores de distribución, que permiten amortiguar la heterogeneidad de los departamentos.

Señores Intendentes: estamos dando un paso hacia la institucionalización de la relación Provincia-Municipios, que estará signada por la previsibilidad y el respeto. Este Gobierno empeñó su palabra por una ley de coparticipación municipal y hacia allá vamos.





Ingresará a esta Cámara la adhesión al nuevo Régimen de Responsabilidad fiscal y buenas prácticas de Gobierno con competencia en los ámbitos provincial y municipal.

Con esto seguimos profundizando el equilibrio fiscal y el superávit financiero, herramientas que nos permiten inversión pública, promocionar la producción e incentivar la diversificación económica.

Otro proyecto de importancia que ingresará a esta Cámara es la Reforma de la administración financiera, para que la asignación de los recursos públicos se haga en marcos de mayor transparencia, eficiencia y celeridad.

La actual Ley de Contabilidad Provincial requiere una renovación que la convierta en una herramienta ágil y eficaz para la Administración Pública.

El nuevo sistema hará especial hincapié en la responsabilidad de los funcionarios intervinientes. Los políticos somos responsables de los efectos económicos que producen nuestras decisiones.

También se modificará el Régimen de Compras y contrataciones Públicas, buscando reducción de tiempos y costos.

Iniciaremos este año el análisis para la reforma integral de la Ley de Procedimiento Administrativo, proceso en el que invitaremos a participar a los demás poderes del Estado, a las instituciones académicas del medio y demás actores institucionales.

Todas estas reformas tienen como objetivo final, reconfigurar nuestra administración pública adecuándola a los requerimientos y expectativas de la sociedad.

Durante el 2017 logramos que el empleo en nuestra provincia creciera. En el sector de la construcción, éste subió un 26%, mientras que la media nacional lo hizo en un 9%. Si tomamos todos los salarios registrados en el sector privado este crecimiento fue para el periodo del 3%, cifra alentadora en el marco de un panorama macroeconómico poco dinámico. Durante el 2017 logramos que el empleo en nuestra provincia creciera. En el sector de la construcción, éste subió un 26%, mientras que la media nacional lo hizo en un 9%. Si tomamos todos los salarios registrados en el sector privado este crecimiento fue para el periodo del 3%, cifra alentadora en el marco de un panorama macroeconómico poco dinámico.





Presentaremos un proyecto de Ley por el cual creamos el "Programa de incentivos fiscales a la inversión y el empleo", que tiene por objeto promover la inversión como estrategia de generación de más y mejor empleo.



Durante 2018 daremos inicio a un ambicioso programa vinculado con la economía del conocimiento, el Proyecto San Juan Innova.





En pos de mejorar la prestación del servicio de justicia y fortalecer el respeto por los derechos humanos, estamos implementando el Centro de Admisión y Derivación para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.





En materia de seguridad seguiremos invirtiendo, vamos a triplicar la cantidad de cámaras de seguridad instaladas, superando entrando a 2019, las 1000 unidades. En este trabajo priorizaremos escuelas, centros de salud, plazas, paradas de colectivos y zonas conflictivas.

Además, concentraremos obras en torno al nuevo edificio del CISEM 911, donde construiremos la moderna central de Policía, la cual desde hace varios años funciona en un edificio escolar y también el nuevo edificio para la Dirección de Protección Civil.

Además de trabajar en herramientas procedimentales, avanzamos en obras de infraestructura, como el nuevo Penal, aportando y fortaleciendo la labor de la Justicia.

Finalmente, y como parte de la mirada integral de la seguridad, quiero mencionar el proyecto del Centro Judicial en el predio de la ex Cavic, que estamos desarrollando en forma conjunta con el Poder Judicial y la colaboración del Colegio de Arquitectos. Finalmente, y como parte de la mirada integral de la seguridad, quiero mencionar el proyecto del Centro Judicial en el predio de la ex Cavic, que estamos desarrollando en forma conjunta con el Poder Judicial y la colaboración del Colegio de Arquitectos.





Pondremos en funcionamiento el primer Observatorio Ambiental de la Provincia. Allí se realizará el procesamiento de datos, análisis, planes de contingencia y mitigación de impacto ambiental. Está previsto instalar 8 nuevas estaciones de monitoreo de calidad de agua, que se suman a las dos ya en funcionamiento.





También tenemos planes y acciones para turismo: este año sumaremos dos importantes proyectos que fortalecen la oferta local y potencian a San Juan como destino.

Uno de ellos es el Parque Aéreo y de Aventura, que contará con tres niveles, uno con actividades educativas para niños, otro que pondrá a prueba las habilidades físicas para jóvenes y adultos; y un tercero que propondrá un parque extremo, aprovechando los desniveles naturales de la quebrada.

Este Parque se integra al Master Plan Parque Turístico Quebrada de Zonda, que importa 10 nodos de desarrollo con una inversión inicial de 100 millones.

El segundo proyecto es el Plan de mejoras y puesta en valor del Paraje Difunta Correa, que prevé el rediseño y la remodelación de diversos espacios y servicios, dotando al lugar de una fisonomía acorde a su renombre mundial. El segundo proyecto es el Plan de mejoras y puesta en valor del Paraje Difunta Correa, que prevé el rediseño y la remodelación de diversos espacios y servicios, dotando al lugar de una fisonomía acorde a su renombre mundial.





Complementando este plan de infraestructura para eventos completamos la primera etapa del Predio FERIAL Provincial que se emplazará en el Departamento de Chimbas con el objetivo de promover urbanísticamente la zona. La Intervención se desarrollará en un espacio de 37 has. y en la primera etapa se plantea construir el predio abierto y el Anfiteatro.

El Parque de Mayo es el pulmón central de nuestra ciudad y venía demandando atención. Hemos formulado un proyecto que integra todo el eje cultural y cívico con el parque como articulador. Ya iniciamos la construcción del predio donde se instalará definitivamente el museo de la Memoria Urbana, y las obras de ampliación que permitirán incorporar al parque mejoras y 61.000 m2 de espacios verdes-recreativos.



Entendemos que los desacuerdos no deben necesariamente implicar conflicto, porque en el fondo son diferentes maneras de concebir el desarrollo del país y de la provincia.

El proyecto de San Juan es un proyecto colectivo, hay un futuro mejor que debemos construir entre todos.