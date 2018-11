FNS2019: Liseth Velert es la flamante Reina departamental de Pocito

En la noche de este viernes, una multitud de familias disfrutaron de la elección de la nueva soberana en la plaza departamental de Pocito. Con un gran show las candidatas se animaron a bailar y mostrar su talento en el escenario.

Palpitando la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol 2019, Pocito ya cuenta con su nueva embajadora cultural y turística.

La dueña de la corona se llama Liseth Iris Velert, una joven de 26 años, técnica universitaria en Higiene y Seguridad Laboral.

"Viví la coronación con mucha emoción más allá de los nervios que tenía. Anoche, cuando veía a mi familia, a mis abuelos sobre todo ya me sentía una ganadora", contó Liseth.

En esta instancia, la soberana recibió como premio $20 mil pesos por parte del Municipio de Pocito y algunos obsequios. En tanto, Milagros Ayelen, de 19 años, resultó electa virreina y obtuvo $15 mil pesos en premio.

La reina electa contó que este año era el momento indicado para presentarse como candidata. "Ahora no tengo que estar pendiente de la facultad ya que me recibí, con mis 26 años me siento más madurada y asumo este reinado con mucho compromiso", expresó.

Liseth vive junto a sus padres y abuelos, además tiene un único hermano, de 16 años. La joven ama su departamento y resaltó la calidez de los pocitanos. En sus tiempos libres, Lis como la llaman sus amigos, le gusta ir al gym y disfrutar del ejercicio al aire libre.