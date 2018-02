FNS: horas agitadas y la seguridad como premisa fundamental

/// Leonardo Domínguez

"No se puede arriesgar la vida de ninguna persona, lo primero es la integridad de todos". Esa fue la definición que surgió el viernes en la tarde en la reunión que mantuvieron la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan; el secretario de Seguridad, Gustavo Fariña; el titular de protección Civil, Alfredo Nardi; y los jefes de la Policía, cuando el pronóstico del tiempo anticipaba la posibilidad de una tormenta como la que terminó cayendo sobre la provincia. Fue tajante y al ritmo de esa definición se movió todo el operativo de montaje de los espectáculos que quedaban de la Fiesta Nacional del Sol (FNS). En apenas unas horas, hubo intensas movidas en la organización, cambios de agenda y la reprogramación final, todo atado a la seguridad de los miles de espectadores que se esperan entre este sábado y el domingo y las personas que trabajan en el megaevento.





Siempre están presentes los imponderables y más, cuando se trata de fenómenos climáticos que pueden sorprender de un momento a otro. En este caso, los resultados de los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) condicionaban todo. El equipo de funcionarios asumió las consecuencias. A pesar de que alguien se quedara con sabor a poco por perderse un espectáculo largamente esperado, era preferible a eso a tener que arriesgar la vida de los sanjuaninos y de las personas que llegaron de otras latitudes para ser testigos de la fiesta N° 1 de la provincia.





En la tarde del viernes, las nubes amenazaban con desatar un aguacero de verano. Eso llevó a que los organizadores le pidieran al SMN un reporte cada 30 minutos. El primer resultado fue que el cielo se iba a despejar, pero luego vino otro que advertía que se estaban formando nuevos cúmulos que traían una intensa tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento. No hubo más que analizar.





Lo primero que se suspendió, a eso de las 19, fue el colorido Carrusel. Inmediatamente se dispuso no abrir la feria temática en el Parque de Mayo por el riesgo que representaban las instalaciones eléctricas para visitantes y trabajadores y estaba pendiente el show del hermano de Rodrigo. Los integrantes de los ministerios de Gobierno y de Turismo fueron hasta el ex estadio abierto para ver cómo estaba el reducto. El césped estaba empapado por el agua que ya caía y si bien se puede hacer un recital con lluvia, había un factor adicional que sí representa peligro para estos casos. Las ráfagas de viento eran peligro de desprendimiento de estructuras hacían demasiado riesgoso una evacuación de emergencia de un malón de gente como el que viene copando cada evento que se presentó en estos días. El recital, también cancelado. El artista actúa hoy en Córdoba y a esa hora del viernes no tenía chances de acomodar los vuelos y quedarse.





A esa altura, las suspensiones y cancelaciones ya eran oficiales. También que el evento final en el autódromo no se movía y se hacía, como estaba planificado inicialmente, en la noche del sábado.





Máquinas y obreros trabajaron hasta la madrugada para dejar al Eduardo Copello en condiciones: lo primero a tener en cuenta eran los tendidos eléctricos que se montaron y la pantalla gigante. Se movieron todo lo que pudieron. La lluvia se detuvo por un momento y después volvió tenue, lo que determinó que se suspendieran las tareas por la seguridad de los empleados.





En ese momento, llegó la buena noticia. El propio Bueno y su representante estuvieron hasta las primeras horas de este sábado intentando calzar distintos vuelos y lograron asegurarse de que podrá actuar y luego salir disparado vía aérea para cumplir con su compromiso en Córdoba.





El cuartetero estará hoy a las 20 en el ex estadio abierto y a las 22 está previsto que comiencen a transitar en pleno centro los carruajes que prepararon los 19 departamentos. El espectáculo del Zonda pasó para el domingo. Claro, todo si el clima lo permite y, lo más importante, sin margen de negociación, si está garantizada la seguridad de espectadores, artistas y trabajadores detrás de escena.