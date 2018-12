Fiscal sanjuanina sobre la denuncia contra Dhartés: "Esta acusación implicará una investigación compleja, pero no imposible"

Luego de la denuncia que hizo Thelma Fordín contra Juan Dhartés por una violación que ocurrió hace 10 años cuando la actriz tenía apenas 16, desde diferentes sectores de la sociedad salieron a apoyar a la joven que bajo el lema "Mirá como nos ponemos" se logró que el hashtag sea trending topic y que llame a la reflexión no solo desde el sector actoral sino también desde lo judicial. sanjuan8.com habló con una fiscal penalista de San Juan, quien dijo que a pesar de que el caso requerirá una investigación compleja no significará que no pueda ser exitosa.









Claudia Salica explicó que la complejidad de la situación está dada por el tiempo que ha pasado-aproximadamente 10 años, según denunció la propia joven-, y porque la víctima y victimario residen en un país diferente de donde ocurrió el presunto delito. De todos modos, remarcó la fuerza que podría tener una prueba fundamental: el análisis psicológico e integral a la víctima y victimario para establecer la coherencia del relato. "Se podrá determinar si hay fabulación por parte de la denunciante y en cuanto al victimario se podrá determinar su perfil psicológico y si tiene los patrones de un posible abusador sexual", añadió.