Finalmente, San Juan presentó la demanda judicial contra Nación y espera respuesta por otra carta documento

/// Por María Eugenia Vega





Tal como se esperaba, este miércoles en la mañana, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, ingresó la demanda judicial por $875 millones más intereses, que corresponden a un acuerdo que se firmó entre el gobierno provincial y el nacional, en octubre último, por una deuda en obras de la Ruta Nacional Nº40.





Este monto corresponde a parte de la cuarta cuota que no fue cancelada y a la totalidad de la última, que era de $440 millones, que nunca ingresaron a las arcas provinciales. A este importe se le deberán sumar los intereses a tener en cuenta por parte de las autoridades judiciales, según indicó a sanjuan8.com, desde Buenos Aires, el fiscal Alvo.

























El compromiso que había asumido la Nación con San Juan corría cuenta de un total de 2200 millones adeudados por obras que la provincia tuvo que abonar hasta agosto de 2018. El sistema de pago serían cinco cuotas a pagar de $440 millones más los respectivos intereses. Eso fue lo que no se terminó de cumplir por parte del gobierno macrista. Los pagos fueron a demorados y los últimos nisiquiera se realizaron.





























Es por eso que, cuando se terminó la paciencia al haber intentado en varias oportunidades llegar reclamar verbalmente esta situación, ante la imposibilidad de una respuesta clara y una solución, la provincia accedió a tomar dos decisiones. Por un lado, la demanda judicial por el incumplimiento de convenio dinerario y por otro lado, la carta documento por otra deuda vieja que Vialidad Nacional mantiene con San Juan.

































Esta última tiene que ver con obras de Ruta 40 Norte y de El Colorado, que no fueron canceladas en su momento, cuyos fondos para su ejecución salieron de las arcas provinciales. El total fue de $1500 millones más intereses y, como con este monto tampoco se llegó a un acuerdo, la provincia presentó la semana pasada una carta documento para advertir lo que sigue.





























De no tener respuesta de Nación, San Juan iniciará una nueva demanda legal. Esto tendrá una demora hasta que Nación reciba esa advertencia judicial, por lo que la provincia tendrá una tolerancia de entre 15 y 20 días para su respuesta. Si no llegan a un acuerdo, le pondrá las quejas a la Justicia, nuevamente. "No tenemos ninguna expectativa ya, por eso hemos agotado todas las instancias", dijo Alvo.