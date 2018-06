Finalmente, la Corte de Justicia obliga a todos los magistrados a trabajar en la tarde

Luego de los conflictos internos que generó la idea de que la totalidad de los jueces provinciales vayan a trabajar en la tarde para ponerse al día con las causas, la Corte de Justicia sacó la acordada que así lo estipula. Deberán cumplir un mínimo de 10 horas semanales en horario vespertino y podrán afectar a empleados administrativos en forma equitativa y rotativa. El instrumento salió con la firma de los cinco cortistas, a pesar de que dos de ellos declararon que se deberían establecer excepciones. Abel Soria Vega y Adolfo Caballero habían ironizado acerca de obligar a todos los magistrados, pero finalmente fueron sobre sus propias palabras y le dieron el OK al nuevo régimen que será de aplicación sin distinción de fueros.









La acordada será publicada mañana y si bien entra en vigencia de inmediato, en el segundo piso de Tribunales estiman que estará operativa luego de la feria judicial que comienza el 9 de julio. Significa que cuando vuelvan de ese parate de dos semanas, los jueces deberán comenzar a ir en la tarde obligatoriamente.









El plan para extender el horario se venía cocinando desde hace tiempo, con el objetivo de atemperar la profunda morosidad que tiene el Poder Judicial en general y algunos fueros en especial a la hora de resolver las causas. Todo venía viento en popa, hasta que surgieron cortocircuitos entre los mismos cortistas y la firma del acuerdo quedó demorada.









Soria Vega, que es el presidente de la Corte, declaró que a los jueces que están al día no hay que obligarlos a ir en la tarde, porque no tendrían qué hacer. Y con ironía, agregó que no les quedaría otra que consumir el tiempo jugando a las palabras cruzadas o al crucigrama. A él se sumó Adolfo Caballero, que ante las cámaras de Canal 8 sostuvo que los que no están retrasados deberían ser privilegiados y que sólo irían a gastar electricidad.









Tras los dichos del primero, su colega Guillermo De Sanctis puso el grito en el cielo. Fuentes calificadas confiaron que no coincide en nada con Soria Vega y que no es lo que habían acordado. A diferencia de su compañero, era partidario que la obligación sea para los jueces de todas las instancias y los fueros, porque siempre hay demoras que atender y trabajo por hacer.









Soria Vega y Caballero dejaron de lado esas declaraciones y este jueves estamparon su firma en la acordada. La misma dice que todos los jueces, funcionarios y jefes de área (por ejemplo, Secretaría Social, Laboratorio Judicial, Registro Inmobiliario), sin ninguna distinción, deberán trabajar en la tarde 10 horas semanales como mínimo.









Tras la firma del documento, nadie quiso hablar en Tribunales. Se percibía el clima que dejó el encontronazo entre los cortistas y no hubo explicación alguna sobre el giro de Soria Vega y Caballero.









La acordada establece también que los magistrados tendrán un límite para dictar clases. Como muchos afirman que no tienen tiempo para asistir en horario vespertino porque son docentes, el documento les impone que no podrán tener más de 10 horas cátedras semanales y que deberán presentar una declaración jurada en ese sentido.









Para controlar si cumplen, la Corte de Justicia dispuso en la misma herramienta que los jueces tendrán que presentar cada 3 meses un plan de trabajo integral que consigne cronograma de asistencias, cómo repartirá él y los funcionarios las horas de la tarde en los días de la semana, qué personal administrativo será afectado y qué horario cumplirá cada uno. Además, deberán informar las audiencias que fijen en la tarde, con el condicionante de que las mismas se podrán hacer únicamente entre las 16 y las 19.









Según la acordada, los trabajadores del escalafón administrativo podrán ser afectados por un total de 10 horas semanales y si se excede ese plazo, hay que pagarle un extra. Además, para evitar decisiones arbitrarias o fundadas en la mala o buena relación, el documento establece que los empleados tienen que ser convocados en la tarde en forma equitativa y rotativa.









El control lo ejercerá la Secretaría Administrativa de la Corte. Aunque no está consignado, si los jueces y los funcionarios no cumplen el horario extra, la Sala de Superintedencia de la Corte de Justicia tiene la facultad de sancionarlos. Puede ser con un llamado de atención, un apercibimiento o una suspensión y si hay acumulación y reiterados incumplimientos, hasta podría ser causal para denunciarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento.