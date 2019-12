Finalmente, el nuevo intendente de Angaco desistió del aumento del 50% en el salario

El intendente Carlos Maza Pezé, recientemente asumido en Angaco, dio marcha atrás a la cláusula de aumento salarial del 50% que se había autoimpuesto para él y para los concejales del municipio. Lo hizo por la intensa presión recibida de sus pares, de los vecinos y de los sindicatos. La realidad es que nadie en la provincia, en un marco económico complicado, estaba de acuerdo con su medida.

























La realidad es que si bien la inflación golpea los bolsillos, la situación en el país no se está dando de tal forma que una medida semejante se pueda dar tan livianamente. En un escenario, donde por ejemplo, el nuevo intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, implementaba recortes en la planta política para achicar el gasto público, la suba salarial de casi el 60% a varios de los ediles angaqueros no fue mirado con buenos ojos. Por esta razón, Maza Pezé, que estaba convencido de que esta haciendo lo correcto, decidió no seguir con la medida salarial adoptada.