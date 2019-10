Fernández, en el Parque: "San Juan es símbolo de lo que debemos hacer los argentinos"

El nuevo sector del Parque de Mayo fue sede este martes de un multitudinario acto de inauguración que estuvo presidido por el gobernador Sergio Uñac y que contó además con la presencia de funcionarios provinciales y del candidato a presidente por el Frente Todos, Alberto Fernández, quien llegó a la provincia acompañado por parte de su equipo.





El deporte, la historia y la memoria serán los nuevos protagonistas del flamante sector del pulmón verde de la Capital sanjuanina. Demarcado por calles Urquiza, 25 de Mayo y San Luis, el sector oeste del Eje Cívico, Cultural y Recreativo tuvo una profunda transformación en los últimos tres años. La demolición del antiguo Velódromo y la novedosa parquización con la inédita utilización de techos y muros verdes en un edificio público, le otorgan un carácter significativo y particular a este nuevo espacio. La obra contó con la supervisión del director de Arquitectura, Marcelo Yornet.

El encargado de iniciar los discursos fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, quien brindó detalles técnicos de la obra y señaló que "la remodelación del Parque de Mayo y su ampliación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos" y destacó el trabajo de todas las reparticiones del ministerio que llevaron adelante las obras, así como el financiamiento, que estuvo a cargo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Por su parte, el gobernador Sergio Uñac agradeció la presencia de Alberto Fernández, sobre quien dijo que "está recuperando la esperanza de construir un país federal para todos los argentinos", e hizo extensivo su agradecimiento al equipo de trabajo que lo acompaña, encabezado por María Eugenia Bielsa, Wado De Pedro, Jorge Argüello y Carlos Caserio, entre otros.

También destacó la presencia del vicegobernador Marcelo Lima, diputados nacionales y provinciales, senadores, ministros, secretarios de Estado, intendentes, dirigentes gremiales, y demás funcionarios.

Luego, el primer mandatario provincial se refirió a la visita de Alberto Fernández: "Es un amigo que está enarbolando bien altas las banderas de la esperanza, de la construcción colectiva, del equipo de trabajo pero sobre todo las banderas de la soberanía política, de la independencia económica y de la justicia social que acabamos de ver en la provincia de San Juan con esa erradicación de villa y ese pase a la dignidad de más de 600 familias sanjuaninas".

Asimismo, agregó que "esta recorrida prevista para el día de hoy está concentrada en poder mostrar cada una de las cosas que son fruto del esfuerzo de los sanjuaninos y que este gobierno ha podido concretar".

Seguidamente hizo uso de la palabra Alberto Fernández, quien se mostró "contento de estar una vez más acá, porque cada vez que vengo veo cómo San Juan progresa de la mano de su gente y de la mano de su gobernador. Sergio es parte de esa nueva dirigencia que tanto reclama la Argentina, es dirigencia joven que demuestra su capacidad de hacer y de construir".

El candidato presidencial remarcó que "San Juan es símbolo de lo que debemos hacer los argentinos. Es símbolo de la unidad, del respeto en la diversidad, garantizando el progreso en toda la provincia. Y ese debe ser el secreto de la Argentina que nos espera, que debemos construir".

En ese sentido, añadió que "ese modelo de trabajar juntos, de dejar de lado egoísmos y poder unir fuerzas es lo que la Argentina necesita. Antes de venir para acá Sergio me mostró lo que era esa villa construida sobre lo que alguna vez fue una vía del ferrocarril. Hoy, casi 600 familias dejan esos lugares precarios para vivir en viviendas dignas, y el Gobierno de San Juan hoy pudo darle a esas familias la alegría de dejar de lado aquellas casas precarias para vivir en viviendas de material, construidas con criterios antisísmicos".

Ahondando en la necesidad de desarrollar una política habitacional como la que impulsa el Estado sanjuanino, Fernández señaló: "Uno se pregunta si en el siglo XXI no es un desafío de toda sociedad y de los argentinos, terminar con la ignominia que significa no tener una vivienda digna donde vivir. Tener una vivienda digna es un derecho humano, no es más ni menos que eso. Cada familia que hoy dejó la villa para ir a vivir a casas de material hoy recuperó la dignidad humana. Esas cosas ocurren cuando existe un Gobierno que se da cuenta de que lo más importante a la hora de gobernar son los que menos tienen, los más desamparados. Gobernar no es solamente hacer que los números cierren, ningún número cierra si deja afuera a argentinos, ningún número cierra si condena a la indignidad a argentinos".

El candidato presidencial elogió la políticas implementadas por el Gobierno sanjuanino al señalar: "Acá en San Juan, gracias a Dios, hubo una sucesión de gente que tiene las mismas aspiraciones para los sanjuaninos y es lo mismo que tenemos que hacer en la Argentina porque lo que Sergio reclama, cuando lo que reclama es consolidar ese país federal, es explicar cómo funciona hoy la Argentina, con un núcleo central y alrededor de él una suerte de periferia, con un puerto muy rico por donde sale toda la producción argentina y el resto, una periferia que padece la distancia. En la Argentina del futuro no hay lugar para la periferia porque la Argentina es una, con todos los argentinos adentros. Por eso yo asumo el compromiso de hacer una Argentina federal, entendiendo que de una vez por todas la Argentina se debe desarrollar de un modo equilibrado".

Fernández ratificó su compromiso con la construcción del túnel de Agua Negra, afirmando: "Hay que desarrollar las zonas cercanas a los puertos, pero también estas provincias que están al pie de los Andes y que tienen mucho más cerca el Pacífico que el Atlántico. Tenemos que abrir el paso para que saquen su producción hacia el Pacífico y que dejen de gastar dinero mandando su producción en caminos al Atlántico. Si no entendemos esto vamos a seguir repitiendo esta experiencia".

Para finalizar, el candidato presidencial elogió las obras realizadas en el Parque de Mayo: "Le agradezco mucho a Sergio esta invitación, no saben lo lindo que es venir a San Juan en este día hermoso y ver en este lugar, originalmente casi desértico, ver crecer tanto verde por imperio del trabajo humano y del esfuerzo de todos. Y veo esto hoy convertido en un pulmón en tiempos donde los jóvenes reclaman por un planeta más sano, porque el cambio climático deje de agobiar la tierra donde van a crecer nuestros hijos. Es maravilloso ver este espacio verde, saber que los sanjuaninos van a tener un lugar donde recrearse y que todos estos árboles van a oxigenar el aire que respiran los sanjuaninos".

Las obras inauguradas en el Parque de Mayo

La recuperación de esta manzana histórica implicó diversas tareas:

· Remodelación del Estadio Aldo Cantoni.

· Demolición del antiguo Velódromo.

· Preservación de la ex Legislatura Provincial.

· Construcción del nuevo Museo de la Historia Urbana y del novedoso Mercado Artesanal.

· Revalorización del Monumento al Deporte.

·

Como resultado, la manzana quedará integrada al Parque de Mayo a través de una parquización especial generadora de áreas verdes, culturales, deportivas y recreativas.

Más deportes

La remodelación del Estadio Cubierto del Parque de Mayo tuvo como idea base la mejora en la accesibilidad, egreso e iluminación. Además, la generación de un punto de encuentro ya que la idea de pantallas de gran tamaño en la fachada invita a la contemplación y esparcimiento. Esto se logró ampliando la superficie peatonal que lo rodea y generando un podio de acceso al Estadio y al Parque desde el borde urbano. Junto con esto, se ordena el espacio de patio de servicio del estadio generando un muro cortina de agua y dándole así seguridad a las actividades del edificio como así también un borde apropiado al paisaje circundante. A dicha remodelación, se sumó la creación de un moderno patinódromo al pie del Monumento al Deporte. Con esto, se busca dar un espacio apropiado a la creciente demanda de los jóvenes que se inclinan por esta actividad. El patinódromo se presenta semienterrado y con un piso liso adaptado a la práctica que también incluye una pequeña "loma" que hace las veces de anfiteatro.

Historia y memoria

El tradicional Museo de la Memoria Urbana estaba localizado en el predio de la actual Plaza del Bicentenario. Albergaba gran parte de los archivos históricos de la Ciudad de San Juan, especialmente a aquellos referidos al terremoto de 1944. Al crearse la plaza, el Gobierno provincial tomó la decisión de otorgar a este museo un espacio acorde al valor que representa dotándolo de una arquitectura y tecnología de avanzada. El nuevo edificio, ahora denominado "Museo de la Historia Urbana" se convertirá en un centro cultural de última generación. La construcción contempla un hall al aire libre, dividido en volúmenes. Uno de ellos se presenta como semienterrado para que la obra no tenga gran impacto visual en el Parque. Asimismo, la cara norte muestra una arquitectura bioclimática con la presencia de dos jardines verticales. Mientras que la cara sur, tiene un vidriado que permite la vista al parque en general. El techo del edificio se plantea con una capa de césped que además de dar continuidad al verde del lugar, aporta aislación térmica al edificio. Finalmente, patios ingleses en su interior favorecerán la iluminación natural como también aportarán a un diseño natural. Entre el Estadio Cubierto y el nuevo Museo, está el edificio de la ex Legislatura Provincial señalado por la Red Federal de Sitios de Memoria como uno de los más de 60 centros clandestinos de detención del país. Esta infraestructura edilicia, que sobrevivió a los grandes terremotos, fue declarada inhabitable. En consecuencia, se dispuso su vallado y parquizado para ser protegido como Patrimonio Histórico Provincial. Es así que para su protección se destinaron las antiguas rejas que rodeaban el Estadio Abierto y que también conforman nuestro patrimonio.

Esparcimiento y recreación

Toda la familia tiene un espacio de esparcimiento en este lugar que resulta atractivo por sus espacios verdes despejados y sus fuentes de agua. Los veredines que lo recorren y los bancos con iluminación led, suman condiciones para considerarlo como un área más de descanso. El Paseo de los Artesanos del Parque de Mayo, fue trasladado a calle San Luis, en el espacio lindante con la Facultad de Ingeniería. El nuevo paseo, cuenta con acceso a energía eléctrica y mobiliario fijo; de modo que durante la semana sea funcional para los estudiantes. En tanto que los domingos, pueda transformarse en esta tradicional feria.

Conexiones con la Facultad de Ingeniería

La mencionada facultad perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan es parte del complejo del parque. Hoy las conexiones son solo desde lo vehicular. Lo proyectado implica que el sector se transforme en la expansión natural de las actividades propias de la facultad y sirva de portal peatonal de estudiantes y docentes. Una nueva confitería que tiene directa relación con el Paseo de los Artesanos y el Estadio Cubierto, dará una posibilidad de descanso y contemplación de las actividades durante el recorrido. Sumado a ello, generará una idea de imagen neutra trabajando materialidades como símil hormigón visto, madera y vidrio e intentará mimetizarse dentro del área verde. Desde un deck de madera, se podrá descansar observando la profundidad de vistas que nos ofrece el Parque en su totalidad.