Fernández adelantará fondos a San Juan para construir 1800 viviendas

A través de este convenio, la Nación aportará en una primera etapa a San Juan la suma de $7.122.637.440 para la construcción de 1.800 viviendas. Además, se asignaron unos $120.000.000 adicionales para urbanizar barrios que lo necesiten. Según estimó el presidente, mañana se hará la transferencia de estos fondos y a partir de esta acción, la provincia comenzará con el proceso licitatorio para la construcción de los barrios.

“No estoy haciendo nada especial, sino lo que debe hacer el presidente, porque si hay un sanjuanino que sufre, sufre toda la Argentina”, dijo el presidente en la conferencia de prensa. Y agregó que “la Argentina es desigual, geográfica y socialmente, y el deber es cumplir con la premisa que me puse cuando asumí: primeros, los últimos. Hoy me vine para que los últimos, los que sufren en Rivadavia, Caucete, Pocito, Santa Lucía y Sarmiento, los distritos más afectados, sepan que estoy asumiendo un compromiso con cada uno de ustedes, que sé que la están pasando mal y que no están solos. Estamos trabajando codo a codo con Sergio (Uñac) para sacarles rápidamente el martirio que pasaron ayer y que atraviesan hoy”.