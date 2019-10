Femicidio en Chimbas: el hombre que mató a Yamila Pérez fue sentenciado a Perpetua

A un año y cuatro meses del femicidio que conmocionó a San Juan se supo que la Sala III, de la Cámara Penal coincidió con el pedido de la querella y el hombre que mantuvo una relación amorosa extramatrimonial con la joven deberá estar en el Penal de Chimbas por varios años.





Aunque por su edad podría acceder a ciertos beneficios que lo podrían llevar a estar fuera del servicio penitenciario.





La dura vida de Yamila









La corta vida de Yamila Pérez no fue nada fácil. Sus padres biológicos la abandonaron cuando nació. Desde muy chiquita, la nena que debió haber jugado, terminó por ser víctima de un mundo de prostitución, abusos y droga. Sumida en esa realidad, se crió marcada por una cruda vida que no le dio tregua. No tuvo suerte en el amor, tampoco.









Sus tres parejas la dejaron después de haber tenido familia. De hecho, cuando la encontraron sin vida tenía su vientre tibio, porque había sido madre hacía muy poco tiempo.