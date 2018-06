"Felizmente, todavía no estamos tan apretados como para usar el fondo anticíclico"

Es tal vez el hombre de mayor confianza del gobernador Sergio Uñac y quién tiene la difícil tarea de administrar los recursos provinciales, más cuando el contexto del país no ayuda mucho. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, pasó por el programa "Habla San Juan", que se emite los sábados por Canal 8 y Radio Blue, y habló del impacto de la crisis económica nacional en las cuentas provinciales. El alfil uñaquista declaró su fastidio por los hierros de la gestión macrista en los pronósticos para este año, aseguró que así se hace difícil planificar y si bien sostuvo que la provincia no está en una situación crítica, advirtió que implicará un esfuerzo importante atender todas las necesidades del Estado y al mismo tiempo, mantener el equilibrio presupuestario. Por otro lado, prefirió no arriesgar si hay que eliminar o no las PASO para los comicios de 2019 y afirmó que "es un mito" que él sea una especie de jefe de Gabinete.

-Noto que se pone algo molesto cuando habla del Gobierno nacional. ¿Está enojado con la gestión de Macri?

-No es un enojo, pero sí algún fastidio. Lo que pasa es que esta situación de inflación del 27% y un dólar de 28 pesos, de recesión o caída del crecimiento no tiene nada que ver con lo que los mismos funcionarios nacionales anunciaron en diciembre. Hubo una corrección de meta de inflación del 10 al 15%, un crecimiento del 3,5% y un dólar que iba a oscilar los 19 pesos y que todo esto debíamos tener en cuenta para armar nuestros presupuestos. Casi 6 meses después, las mismas autoridades están hablando de una inflación del 27%, de un dólar que ronda los 28 pesos, lo que cambia todas las variables y predicciones que podamos haber hecho. Eso genera incertidumbre de acá a fin de año, porque nadie sabe qué va a pasar.

-¿Cree que Macri se demoró en hacer cambios en la política económica?

-No creo que sea por una demora. Esto se debe a un error en la estrategia, en la evaluación, en las medidas que se tomaron. Esto es una consecuencia de una gestión que ya lleva dos años...





-Se dijo que con todo este panorama iban a adelantar el pago del aumento del 5% y luego esa noticia fue desmentida. ¿Adelantan o no el pago?

-Lo estamos evaluando. Vamos a esperar con el gobernador el índice de inflación de junio y tomaremos la decisión si esperamos a agosto como estaba previsto o si adelantamos.

-Si se dan las nuevas previsiones, a los estatales deberían pagarles hacia fin de año 10 puntos más por cláusula gatillo. ¿La provincia está en condiciones?

-Vamos a ver cómo crece la recaudación en términos nominales. Es muy probable que con la suba de precios, aumente en ese ritmo y no tengamos mayores problemas. Pero si hay recesión, los recursos aumentarían en menor proporción...

-Los empleados de planta permanente tienen cláusula gatillo, pero los contratados no. ¿Qué van a hacer con ellos, les van a dar un aumento?

-Lo vamos a contemplar también, sí. En cuanto se dispare la cláusula gatillo, vamos a revisar el tema de los contratos.

-¿Todos estos pagos extra complicarían las cuentas de la provincia?

-Vamos a hacer todas las readecuaciones que tengamos que hacer, para terminar el año de manera equilibrada. Va a significar un esfuerzo importante que se irá evaluando mes a mes.

-Si esto no estaba previsto, de alguna manera va a impactar en las cuentas...

-Postergando alguna tarea, alguna contratación...

-¿Qué tareas, contrataciones de qué?

-Todavía no lo tenemos definido. Nosotros veníamos con una recaudación por encima de lo presupuestado y la Nación también. Vamos a jugar con los excedentes que tuvimos en los primeros meses con lo que pueda suceder en segundo semestre y ahí tomaremos una decisión. Por lo pronto, hemos bajado en un 10% en total del gasto corriente y con estos pequeños pasando vamos a tratar de llegar a fin de año sin alterar el equilibrio.

-¿Cuánto tiene ahorrado la provincia?

-Tenemos un fondo anticíclico que está rondando los 3 mil millones de pesos, que está por encima de las dos grillas salariales. Pero todavía no se ha dado una situación de crisis como para tener que usarlo. Felizmente, no estamos tan apretados como para tener que usarlo.

-Por fuera del fondo anticíclico, ¿cuánto hay?

- Hay excedentes temporarios y los hemos invertido, sobre todo, en adelantos de obra a la Nación. Tanto en vivienda como en obras viales hemos adelantado fondos y tenemos 1.500 millones que nos está debiendo la Nación. Lo hacemos para que las obras no se detengan y preservar las fuentes de trabajo.

-A este ritmo, ¿lo van a poder seguir haciendo?

-Vamos a ver, depende de la recaudación. Si la situación nacional no mejora y en algún momento no tenemos otra que atender solamente nuestro gasto, no podremos sostener los adelantos en obras nacionales.

"Con el 4,7 por ciento, estamos muy por debajo, casi en la mitad de la desocupación promedio del país. Hoy tenemos un nivel de ocupación récord"





-¿Le han propuesto a la Nación financiar alguna otra obra?

-Sí, el gobernador le propuso esta semana a la titular de Vialidad Nacional adelantar plata para hacer la ruta San Juan – Jáchal y estamos esperando la respuesta. Ya estamos financiando con reembolso San Juan – Albardón, mientras que la Ruta 40 sector sur lo está financiando la Nación y el gobernador también propuso financiamiento de corto plazo de esta obra.

-El proyecto de coparticipación municipal ya está listo, ¿qué porcentaje de recursos les van a distribuir a los departamentos?

-Ayer viernes le llevé el proyecto al gobernador, nos vamos a volver a reunir y creo que es el gobernador el encargado de develar el porcentaje, porque todo se está revisando y puede cambiar. Lo que sí le digo es que ningún municipio va a recibir menos recursos que ahora.

-¿Y qué porcentaje se les reparte actualmente?

-Un poco más del 13 por ciento.

-Lo llevo al plano político. ¿San Juan va a eliminar las PASO?

-No lo sé, no es un tema en el que yo haya participado.

-Usted es uno de los hombres de más extrema confianza de Uñac...

-Este tema está instalando y si el gobernador lo está reflexionando, no me ha consultado...

-¿Tenemos que creerle?

-(Risas) Por supuesto. Hay que ver qué es lo mejor para todos los sanjuaninos. Si el gobernador lo está pensando, lo tiene muy reservado. Si es así y resuelve en ese sentido, en algún momento lo hablará con los ministros.

-¿Usted cree que hay que eliminarlas o no?

-Si las PASO no son indispensables y no solucionaron lo que querían solucionar, yo le diría que sí. Pero creo que tiene que ver también con la evaluación que hará el gobernador de la realidad política de San Juan en los próximos meses. PASO sí o PASO no depende de las condiciones políticas.

-Las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿analizan crear el cargo de jefe de Gabinete si hay otro mandato?

-Es una posibilidad, nunca lo hemos planteado...

-¿En la práctica, es tal vez un cargo que está ejerciendo usted en la actualidad?

-No, de ninguna manera. A veces la gente confunde la relación personal, yo tengo 20 años trabajando con el gobernador. Trabajamos de memoria un montón de cosas, le diría que mejor que los que juegan en la selección argentina. Pero de ahí a tener tareas que excedan mi rol de ministro, no. Yo creo que es más bien un mito por la relación que tengo con él.

-En el Gobierno nacional hubo cambios de nombres propios, ¿aquí debería haber cambios?

-No, porque nosotros no tenemos la situación que tiene el Gobierno nacional. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una situación muy estable. Tenemos un ciclo lectivo estable, una desocupación mucho más baja que en la Nación, estamos implementando el Plan 1.000 días.