Feinmann a Baistrocchi: "Usted no ha permitido familiares en el municipio"

El periodista de radio Mitre Eduardo Feinmann destacó la política estricta de Baistrocchi en materia de personal. “Emilio, también leía que usted es una rara avis en la política, porque usted no ha permitido trabajar en la Municipalidad de Capital a ningún tipo de familiar suyo o de cualquier funcionario de su equipo”. El intendente comentó en el informativo que esta decisión está reglamentada y prohibida por ordenanza. Además, Baistrocchi explicó cuál es la razón de ser de esta política: “Yo llegué a un municipio que invertía el 92% de todo su presupuesto en personal y me encontré con que había 4.000 empleados. De esos, no encontré a 800. Se da mucho esto de convertir a las instituciones estatales en bolsas de trabajos clientelares, donde tenés el ñoqui, el empleado fantasma. Nosotros, al año de haber ingresado, y con una pelea de por medio con el gremio imperante en el municipio, logramos sancionar un nuevo Estatuto del Empleado Municipal que le que ha mejorado la situación de revista a los trabajadores con sus recategorizaciones salariales, con una carrera administrativa. Pero además, con toda esta modificación, nosotros pasamos de invertir el 92% del presupuesto anual en empleados, a invertir el 65%; achicamos el 20% la planta política. Pasamos de invertir el 2% en obra pública al 20% del presupuesto anual. En la municipalidad se hacían muy poquitas cosas”.