Fase III: después de 14 días regresa el comercio, la industria y los servicios públicos

Sergio Uñac a 14 días de haber decretado que San Juan retrocedía de fase y volvía a la plena cuarentena obligatoria, social y preventiva; anunció que el sector mercantil vuelven a la atención al público desde este sábado 5 de septiembre.

A partir de mañana se reanuda el comercio, servicios y administración pública provincial y municipal. También se reanuda la obra pública y privada y ejercicios de las profesiones.Otra de las actividades que regresan son las caminatas saludables con el respeto sanitario como el uso de cubreboca.

-Comercio y servicios e industria

*Shoppings y galerías comerciales: Puede asistir solo una persona por grupo familiar a estos lugares, los cuales podrán tener hasta un 40% de ocupación como máximo. Estarán abiertos de lunes a sábado de 11 a 22 horas, permaneciendo cerrados los domingos.

*Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas: considerados servicios esenciales, podrán abrir sus puertas con una ocupación máxima del 40% de su capacidad. Puede asistir solo una persona por grupo familiar. Estarán habilitados de lunes a domingo de 08 a 20 horas.

*Comercios en general. Playas de estacionamiento, talleres, gomerías, lavaderos, agencias de quiniela, peluquerías, estéticas, y comercios en general no incluidos en categorías anteriores. Atenderán de lunes a sábado en horario de 10:00 a 18:00. Permanecerán cerrados los domingos.

*Comercios gastronómicos, restaurantes, cafés y similares: se habilitarán con una ocupación máxima del 40% y cuatro personas por mesa al aire libre y en veredas, con 2 metros entre mesas y 1 metro entre personas. Los horarios serán de lunes a sábado de 07 a 24, mientras que los domingos permanecerán cerrados y solo se permitirán las entregas a domicilio.

Las principales frases:

-La provincia está terminando de transitar estos 14 días y hemos podido con un gran esfuerzo contener el virus en San Juan, lo que no quiere decir que la situación no sea difícil. Estamos dando una gran batalla que aún no podemos ganar y el virus tiene una fuerza inagotable para contagiar y extenderse.

-Esta situación lleva a que el país haya superado los 10 mil contagios diarios y estamos cerca de los 10 mil muertos. No miremos esto como estadística, pero detrás de ellos haya argentinos que vieron truncada sus vidas o la de un ser querido. Esta es la consecuencia de la pandemia en el mundo y esto se repite en San Juan.

-San Juan tiene a más de 300 contagios activos y un número de muertos bajo, pero que es doloroso para las familias.

-Hemos realizado testeos y burbujas sanitarias y seguiremos controlando los ingresos a San Juan y la cuarentena obligatoria para quien llega a la provincia como el rastrillaje en todo el territorio tratando de atender a los afectados directos.

-Hay que ser honesto y hay que encontrar el equilibrio del estatus sanitario y la economía. Necesitamos salud y trabajo y por ello hago estos anuncios.

- La solución será cuando llega la vacuna y podamos inmunizar a los habitantes de la provincia, por eso tenemos que acomodar el comportamiento a esta situación. Debemos cambiar hábitos que acuñamos durante décadas.