Farmacéuticos alertan sobre peligrosas maniobras caseras con ibuprofeno para pacientes de Covid

Este fin de semana, desde el Colegio de Farmacéuticos se envió un comunicado al respecto del Ibuprofeno Inhalado, para desaconsejar las prácticas caseras que se están advirtiendo en domicilios, sin fiscalización médica.

Esta práctica está siendo utilizada por algunas provincias argentinas, pero aún está bajo etapa de investigación.

Sin embargo, se ha advertido que en San Juan hay pacientes de Covid que realizan esta práctica, pese a que no tienen indicación médica.

Por esta razón desde el Colegio de Farmacéuticos enviaron un comunicado para desalentar las preparaciones caseras e instar a los médicos a las prescriban.

El comunicado

"El Colegio Farmacéutico de San Juan se dirige a la comunidad toda a fin de desalentar y desaconsejar en la misma, todo aquel tipo de preparaciones caseras de ibuprofeno inhalado por personas no capacitadas ya que podría potencialmente ser perjudicial para la salud.

El ámbito de su elaboración es estrictamente profesional en laboratorios habilitados ya que requiere de conocimientos técnicos de farmacéuticos, instrumental y tener en cuanta caractéres organolépticos, físicos, químicos, de biodisponibilidad etc.

El ibuprofeno inhalado es solo de expedido en farmacias habilitadas y ESTRICTAMENTE bajo prescripción y consejo médico.

Desde Colegio Farmacéutico instamos a los médicos sanjuaninos a incursionar en esta novedosa medicación para tratar síntomas respiratorios causados por COVID19 y nos ponemos a disposición para su asesoramiento".

En la mañana de este lunes, el presidente de Farmacéuticos, Mauricio Barceló manifestó que "ante la situación sanitaria que atravesamos, es preferible salir sobre lo supuesto", dijo en Primera Edición.

"Más allá que el ibuprofeno inhalado tiene benevolencia y absoluta toxicidad, nosotros advertimos a la gente que para poder realizarse esta preparación se requiere, no sólo el conocimiento del farmacéutico, sino una serie de instrumentales, técnicas, procesos de filtración, etc. No es disolver el ibuprofeno en agua e inhalarlo", remarcó.

Hay dos farmacias que elaboran este medicamente y se expende sólo con prescripción médica.