¿Fantasmas en el Penal? los presos pasaron una noche tenebrosa y hoy un cura "exorciza" el lugar

¿Quién dijo que los presos no tienen miedo? Cuando lo paranormal se hace sentir, nadie la pasa bien. Precisamente, en la noche del miércoles, el Servicio Penitenciario se vio revolucionado por presencias extrañas advertidas por los perros de la división GAM que estaban en el lugar. Al parecer, figuras extrañas sorprendieron a algunos reclusos y al personal penitenciario. ¿Eran fantasmas?

Todo comenzó con los incesantes ladridos de los canes que no pararon en toda la noche. Los agentes corroboraron que efectivamente no se trataba ni de un motín, ni de una fuga y revisaron hasta la última esquina, pero no encontraron nada.





Sin embargo, fuentes confiables confirmaron a sanjuan8.com que hubo revuelo por llamativos "bultos" que se advirtieron en un sector del Penal. No habiendo podido calmar la furia de los animales, las autoridades decidieron pedirle al capellán, que siempre visita a los reos, que se hiciera cargo de bendecir las instalaciones.





Sin bien los responsables manejan el tema con total hermetismo, han decidido no pasar por alto la situación y echar agua bendita en las instalaciones.





"Creer o reventar"

Esa es la cuestión. Mas allá de las opiniones que el tema genere, esas "figuras" no tuvieron explicación. En un primer momento se creyó que podía tratarse de una fuga, pero esa situación se descartó de plano, cuando el recuento de los internos dio la totalidad de la población carcelaria. Entonces, los guardias pensaron que las sombras de la noche proyectada sobre árboles y muros podrían ser la causa... y tampoco.



Los perros no paraban de ladrar y fue ahí cuando decidieron optar por un cura. Bendecir el lugar, todos los pabellones, incluido el Personal del Servicio Penitenciario para calmar a los perros y los propios internos que ya empezaron a hablar de los "fantasmas".



Sobre el mediodía de hoy , asombrosamente los perros se calmaron y todo volvió a la normalidad.