Familias de pueblos originarios recibieron el segundo módulo de emergencia

La Dirección de Políticas para la Equidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, con la colaboración de la Dirección de Arquitectura, el Ejército Argentino y la Municipalidad de Caucete, asistió a los pueblos originarios de diversas zonas de la provincia.

Fueron alrededor de 1.000 familias, que representan aproximadamente a 5 mil personas. Esta segunda entrega fue en el marco de la emergencia sociosanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. El abordaje se realizó en dos jornadas, llegando a las comunidades de las zonas de Guanacache, Cieneguita, Cochagual, El Encón, Pizca de la Algarrobos, Vallecito, Las Chacras, Bermejo, Casas Viejas, Puestos del Sur y Ampakama. En total fueron 1000 Módulos Alimentarios de Emergencia y la misma cantidad en kits de limpieza.

La asistencia del Estado fue entregada a familias de escasos recursos, destacando que, en estos lugares, el acceso a los alimentos del circuito comercial no es fácil. Muchos de ellos deben recorrer grandes distancias para llegar a los centros urbanos. Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, no pueden movilizarse y muchas de las familias no siempre cuentan con movilidad.

El director de Políticas para la Equidad, Raúl Alonso, coordinó la entrega junto al equipo técnico del área, de esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano, focaliza la asistencia a pueblos originarios que se encuentren bajo la supervisión del área.