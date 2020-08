Familias de estudiantes que vuelven a clases: "Estamos nerviosos, pero seguros que la educación es la única salida"

Eran alrededor de las 9.30 de este lunes 10 de agosto y la escuela 12 de octubre ubicada en el Quinto Cuartel, Pocito era el escenario de los actos oficiales de la vuelta a clases presenciales en San Juan. Luego de que el gobernador Sergio Uñac ingresara y que asegurara a sanjuan8.com que es muy importante apostar al reinicio de las clases en escuelas rurales, un grupo de familias esperaba en la puerta del establecimiento novedades sobre cómo se desarrollaría el día.

Mirá el video:

sanjuan8.com habló con María Quinteros, mamá de Delfina Bustamante, una de las 12 estudiantes en inaugurar esta nueva modalidad y contó que su hija estaba contenta de regresar; además agregó que lo que más costó en un principio fue la conectividad. "Por guía había familias que se gastaban $250 en imprimir. Luego encontramos a un señor que nos hacía precio, pero había que trasladarse hasta Villa Aberastaín y finalmente los trabajos por suerte los buscábamos por la escuela".Verónica Canto, otra mamá que estaba en el grupo que quedó fuera por protocolo, explicó que la única salida es la educación. "No me preocupo mucho, ya que el hecho de no tener virus circulante es positivo". Esta mamá dijo que es importante que los chicos vuelvan a clases. “No es lo mismo la guía que estar presente en el aula”.

Por otro lado, Elizabeth Canto dijo que hay que acompañar a los chicos y enseñarles sobre la importancia de la precaución. La mamá de Rodrigo Orellano, añadió que hay un alumno que no asistirá ya que su familia explicó que prefiere seguir con la educación a distancia. En este sentido, Uñac enfatizó que se respetará la decisión de cada hogar y garantizó que los alumnos que regresen a la escuela seguirán recibiendo las guías.

Rodrigo Orellano y su mamá al salir de la primer clase presencial.

La reapertura de las escuelas quedó inaugurada con un acto oficial. “Hoy es un día histórico, donde volvemos a ver los guardapolvos blancos con todo lo que esto implica. Y, nada menos, que en la tierra del gran maestro de América, que permitió hacer de nuestro país uno de los países más alfabetizados del mundo”, remarcó Uñac.

En el mismo sentido, Trotta aseguró: “Estamos dando un paso histórico para el sistema educativo. El país celebra el paso que está dando San Juan y que es fundamental para que otras provincias con el mismo estatus sanitario puedan empezar a avanzar en un regreso seguro”.