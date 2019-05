Familiares de los sanjuaninos del ARA San Juan sobre los dichos de Aguad: "Es un inepto"

Este lunes los familiares de los 44 tripulantes que murieron en el ARA San Juan denunciaron al ministro de Defensa, Oscar Aguad, luego de que asegurara que el hundimiento del submarino fue por "falta de entrenamiento y capacidades". Tanto Luisa Rodríguez, madre del sanjuanino Ricardo Alfaro, como Carina Funes, esposa de Cayetano Vargas, coincidieron en que el funcionario es un "inepto" y una persona "no idónea" para desempeñarse en el cargo que ocupa.









Molesta por los dichos de Aguad, Luisa sostuvo que todos los tripulantes del ARA eran profesionales con años de experiencia y de los mejores promedios en la Armada. "Decir eso es demostrar que no tiene conocimientos del adiestramiento y la navegación que los chicos tenían", explicó a sanjuan8.com la madre de Ricardo Alfaro, quien se desempeñaba como cocinero del submarino cuando se produjo el hundimiento en noviembre de 2017.





El pasado viernes, Aguad habló sobre la investigación que se lleva a cabo tras el hundimiento de la nave y sostuvo que el fatal desenlace "tuvo menos que ver con un deterioro del submarino y más con una falta de transmisión generacional de la experiencia adquirida".





Los allegados de las víctimas se mostraron indignados ante estas declaraciones y como prueba de que el submarino no estaba en condiciones de navegar, la familia Alfaro presentó, ante la Justicia de Comodoro Rivadavia, una serie de videos para que sean usados como prueba. En ellos se puede ver cómo, en más de una oportunidad, el ARA se rompió y los tripulantes debieron resolver la situación para salir a flote con los pocos elementos con los que contaban.





Carina Funes, esposa del sanjuanino Cayetano Vargas, sostuvo que el ministro de Defensa lo que quiere es "culpar a los muertos que no pueden defenderse. Submarinista no se hace de un día a otro. No es simplemente estar en el submarino. Aguad no sabe ni lo que dice y habla por hablar", manifestó la mujer del Suboficial Segundo.





Ambas declaran que la intención del Gobierno nacional es cerrar la causa lo más rápido posible y que nadie sea acusado por negligencia. Pero tanto este gobierno, como el de Cristina Fernández, son culpables por haber permitido que los submarinos naveguen sin estar en condiciones óptimas.





En esta puja por saber la verdad y que se haga justicia, algunos familiares de las víctimas presentaron una recusación contra la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por considerar que no es imparcial en la causa ya que habría mantenido reuniones secretas con los altos jefes de la Armada en varias oportunidades, una de ellas días antes de que las familias vean las imágenes tomadas por el Ocean Infinity, el buque que encontró el submarino después de meses de búsqueda.





El siguiente paso será ver cómo avanza la investigación, pero ya se habla de un probable acampe en Plaza de Mayo para pedir justicia por los 44 tripulantes que perdieron la vida con el hundimiento del ARA San Juan.