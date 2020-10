La familia de Lara prepara una misa y espera una respuesta a la solicitud del cambio de carátula

Este miércoles 14 de octubre se cumple un mes de la muerte de Lara, la nena de 10 años que fue a comprar a un negocio de su barrio y fue atacada por un pitbull. Por estas horas, la familia de la niña prepara una misa religiosa para recordar el primer de fallecimiento de la niña.

Barbarita Cepeda, la madre de Lara, habló con sanjuan8.com y contó que la ceremonia será a las 19 en la iglesia de villa San Damián, Rawson. A la vez agregó que tuvo contacto con la jueza que interviene en la causa, Mónica Lucero y detalló que le contó que todo está en proceso. “Hagamos lo que hagamos ya nada nos devolverá a mi hija”, dijo resignada entre lágrimas a este diario al cumplirse 30 días del ataque mortal.

Por otra parte, Romina Vargas Chirino, abogada defensora de la familia, explicó que esperan que en las próximas horas se resuelva el cambio de carátula que solicitó semanas atrás.

La profesional pidió que de Homicidio Culposo se pase a Homicidio Simple con dolo eventual que establece una pena de 8 a 25 años de prisión. “Hemos presentado pruebas con sustento legal que tienen en cuenta las pericias, testimonios de vecinos que establecen que el animal ya había atacado al menos a otros animales”, dijo la profesional que a la vez aseguró que el pitbull estaba entrenado y el dueño sabía del daño que podía provocar y no lo evitó.

Respecto al propietario de apellido Silva (22) fue excarcelado semanas atrás luego de que declare que el perro no era agresivo y que en la vivienda convivía con los niños de la familia. En esa oportunidad aseguró que no lo entrenaba para pelear y dijo que estaba atado al momento del ataque, que no sabe cómo se soltó la cadena ni se explica por qué atacó a Lara.

Tras la declaración, la abogada del acusado, María Filomena Noriega, presentó la excarcelación. Finalmente, la magistrada corrió vista al fiscal que entiende en la causa, Carlos Rodríguez. La Fiscalía consideró que no hubo dolo directo, es decir que el dueño del perro no tenía un propósito de que el animal ataque a la nena y cometa el ilícito. A partir de esto, la jueza adhirió al dictamen y Silva fue liberado y dejó la Comisaría 35° donde permanecía detenido. La causa continuará con las declaraciones testimoniales de los vecinos.

Otros casos

Días atrás una mujer también oriunda de Rawson denunció que fue mordida por un perro de raza pitbull. La damnificada tuvo lesiones en uno de sus pies luego de tratar de separar al can que estaba atacando a su mascota.

Días después de este caso, una adolescente de 14 años fue mordida por otro perro. El ataque generó que la niña sea atendida en un centro de salud por una lesión en su mejilla. El perro era un animal sin dueño que duerme en la calle.