La familia de Julieta suspendió la marcha en pedido de Justicia, "porque elegimos cuidarnos todos"

En el marco de las medidas nacionales y locales que se vienen anunciando en las últimas horas, en contra del Coronavirus, la familia de Julieta Viñales decidió posponer la marcha en pedido de justicia por el caso.

En este sentido, aclaró que "la lucha sigue firme" y seguirán peleando para que la causa avance y encuentre Justicia, finalmente.

El anuncio llegó a través de un comunicado de Cintia, la madre de la joven de 18 años, que perdió la vida producto de una presunta mala praxis, tras una operación de amígdalas.

Marcha Justicia por Julieta

"Ante la situación por la cual el mundo entero está atravesando, decidimos POSPONER la marcha de "JUSTICIA POR JULIETA" PORQUE, A PESAR DE NUESTRO ENORME DOLOR QUE TENEMOS, SOMOS RESPONSABLES y entendemos la situación actual. Al menos todos nosotros, sin ser profesionales médicos, nos cuidamos y preferimos cuidar a los demás.

Nuestro pedido de justicia está más firme que nunca, pero no queremos ser irresponsables poniendo en riesgo a la población, ya que mucha gente quería acompañarnos.

Ya bastante irresponsabilidad tenemos con este delincuente y nefasto "médico" que anda suelto por las calles de San Juan. No dejen de viralizar el caso de Julieta para que no quede impune, no queremos que esta lacra siga tocando a más pacientes.

Somos realistas y a pesar del dolor no dejaremos de luchar,solo nos acatamos al pedido del Presidente de evitar aglomeraciones y reuniones.

No estamos haciendo silencio, solo respetuosos ante la realidad pero pediremos el mismo respeto para cuando busquemos justicia para Juli...."

#JUSTICIAPORJULIETA