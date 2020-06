Qué extrañan los alumnos que dejaron de ir a la escuela a días de haber comenzado

Este sábado 25 de junio se cumplen cien días del inicio de la cuarentena, que en San Juan desde hace algunas semanas ya no es obligatoria. De todos modos, aún las familias no tienen una fecha exacta sobre la vuelta a clases.

El viernes 13 de marzo fue la última vez que los alumnos de nivel inicial, primaria y secundaria dejaron de ir a clases presenciales, ya que el presidente Alberto Fernández anunció que el país comenzaba con una cuarentena social, preventiva y que en días se convertiría en obligatoria por la situación que generó una pandemia que llegó a su pico en estos últimos días.

Los alumnos comenzaron a quedarse en sus casas, pero eso fue acompañado en algunos casos con decenas de guías virtuales de diferentes materias, que en muchos casos generó agotamiento en las familias y en otros fue tomado con gusto. Por otra parte, hubo realidades en las que las guías llegaron a través del Ministerio de Educación para los alumnos que no tenían acceso a internet y en otros casos hubo cierta demora en el envío de tareas.

sanjuan8.com habló con algunos alumnos y alumnas de diferentes modalidades para que cuenten qué es lo que más extrañan de la escuela.

Emma Lima Peralta tiene 7 años asiste a segundo grado de la escuela Clara Rosa Cortinez y a través de un audio relató que le gustaría poder volver a cursar. “Extraño a mis maestras a mis compañeros”, dijo. Además agregó que no le gusta mucho hacer la tarea en su casa y que prefiere aprender en la escuela.

Ema Lima Peralta.

Benjamín López también asiste a segundo grado y contó a través de su mamá que desea volver a la escuela y agregó que extraña a sus amigos y al igual a Ema le gusta realizar la tarea en la escuela.

Benjamín López.

Morena Mengual, de 8 años. Asiste a tercer grado del Colegio Fray Mamerto Esquiú. “Cuando me enteré que Alberto Fernández anunciaba la cuarentena pensé que era solamente 14 días, pero ahora es hasta agosto”. Morena dijo que la seño manda la tarea a través de una plataforma y los padres son quienes imprimen las guías. Contó que no le gustan las tareas virtuales porque considera que es mucho y finalizó expresando que extraña mucho a sus compañeros y seños.

Morena Mengual.

Enzo Oruste Salinas de 18 años asiste al último año de la escuela técnica BOERO. El alumno criticó duramente el sistema que se estableció durante estos 100 días y dijo que se siente a la deriva.

“Como alumno de último año de secundaria técnica me encuentro a la deriva, no sé qué ocurrirá cuando la pandemia terminé. Lo único que tenemos seguro es que el escenario académico será una masacre”. En su relato expresó que hubo muchos alumnos sin acceso a internet y no pudieron acceder a las guías pedagógicas. En cuanto a si extrañó algo, añadió que extraña el dinamismo de las clases que eran mejor que este panorama que generó una desventaja en todos sus compañeros que están por culminar la secundaria y muchos de ellos pensaban en una carrera universitaria.

Enzo Oruste Salinas.

sanjuan8.com realizó una encuesta a través de redes sociales y en un alto porcentaje las familias de los niños y niñas expresaron que la tarea que se envió superó a lo que se suele realizar en clases. “Mucha tarea, ni en un año de clase han escrito tanto como ahora”, agregó una lectora que coincidió con la mayoría de los comentarios.

“Mis hijos no extrañan nada. Solo sorprendidos por la cantidades de tareas que han mandado”, escribió por otra parte una mamá.

En cuanto al regreso de clases aún no hay fecha clara, pero se habla de los primeros días de agosto. El protocolo aún no se informó, pero desde Nación establecieron que los estudiantes deberán asistir con barbijos y se habla de limitar el cupo por aula.