En exclusiva la jefa del consultorio de COVID-19: “La pandemia nos enseñó a trabajar en equipo y a cuidar al compañero”

El 1 de mayo, Día del Trabajador, es una fecha que a lo largo de los años sirve para reflejar las conquistan que se han ganado en materia de derechos laborales, y es un día que en la actualidad marcará a cada uno de los habitantes de todo el mundo de manera singular. Algunos pocos valorizarán el hecho de seguir trabajando y no haber sido afectados por la parálisis económica y otros miles estarán en los rubros más golpeados por la crisis que generó el coronavirus.

De todos modos, nadie tiene dudas que este 2020 el homenaje por el Día del Trabajador tiene que ser al personal de la salud. Es por eso que sanjuan8.com entrevistó a la jefa del consultorio de COVID-19 del hospital Guillermo Rawson y con ella homenajeamos a médicos, enfermeros, radiólogos, camilleros, personal de admisión, de limpieza y de seguridad que trabajan diariamente enfrentando una enfermedad que en Argentina generó 215 muertes.

Isabel Jelvez, es licenciada en enfermería, hace 26 años se dedica al trabajo en salud y se ha desempeñado tanto en el sector público como privado y actualmente es docente adjunta de la materia Enfermería Pediátrica de la escuela de Ciencias de la Salud de la UNSJ.

-¿Cómo cambio la rutina laboral del personal de salud?

-La rutina laboral cambió desde el momento que se armó este consultorio que se generó para diferenciar la patología respiratoria del COVID-19, por lo que se decidió separar la guardia para evitar que los pacientes estén en un área donde llegan todas las patologías.

-¿En qué áreas te desempeñabas antes del armado del consultorio?

-Era la coordinadora de área de Capacitaciones. Eso dejó de funcionar con la llegada del coronavirus y por eso nos abocamos al consultorio COVID-19. Este un sector extraordinario. Me sumé a colaborar y terminé siendo la jefa de guardia.

-¿Cómo está conformado el equipo del consultorio COVID-19?

-Este equipo, por día tiene 8 profesionales y sumando el personal de limpieza y vigilancia son alrededor 10 personas. El grupo está compuesto por un admicionista, que es quien recibe al paciente y le toma los datos; por un camillero que realiza el traslado si requiere internación. Esta persona maneja una camilla que tiene recambios y que fue elaborada por el área de Ingeniería Clínica que por cierto es un sector destacado. Luego hay dos radiólogos- técnicos en diagnóstico por imagen-, dos enfermeros y dos médicos.

Este bloque trabaja 24 horas y se va de descanso por 6 días. El mismo equipo trabaja el mismo día por si se presenta un contagio y en ese caso todo ese equipo se va a aislamiento.

-¿Qué creés que cambió con la llegada del coronavirus en el sector de la salud?

- Cambió la mirada hacia las cosas que ya sabemos, pero que no le tomábamos importancia por ejemplo, cómo me saco una bata o cómo toco el barbijo. Cosas que de base lo sabemos, pero que la rutina hizo que las dejáramos de lado. Además algo muy importante que nos enseñó y es trabajar en equipo, a cuidarnos.

Actualmente todo el personal en contacto tiene que estar acompañado por otro compañero que lo asiste cuando se viste o cuando se retira del equipo. La idea es cuando te estés retirando la vestimenta alguien te esté ayudando para que los errores se minimicen.

-¿Qué te angustia frente a un virus que sigue avanzando en el mundo y en el cual San Juan se preparó para el peor escenario?

- Tenemos cierto grado de angustia. A pesar de que tomamos todas las precauciones a veces te quedas con la sensación que puede ser poca. Otra cosas es la incertidumbre de que el virus puede ingresar en cualquier momento y eso nos mantiene siempre alerta.

-¿Cómo es llegar a casa después de 24 horas de trabajo?

- Llegar a tu casa cuando tenés una movilidad te deja más tranquila, porque los elementos quedan dentro de auto y no estás con esa angustia de que esté en contacto con tu familia. Cuando llegó a mi casa voy directo al baño me lavó las manos y la ropa va directamente al lavarropa. Los uniformes no están en contacto con otra vestimenta y se traslada en una bolsa o en recipiente cerrado. De todos modos, todo el personal deja su ropa en el hospital, lo que lavamos en casa es la ropa con la que nos trasladamos.

-¿Por qué crees que la primera paciente positiva no contagió a nadie?

- La primera paciente tomó todas las precauciones que tuvo a su alcance. Desde el momento en el que subió al avión. Conozco el caso y esta chica estuvo conviviendo 14 días con su hermana y no la contagió. Fue responsable.

*No se coloca las fotos del equipo de Covid-19 para protegerlos y evitar que sufran discriminación.