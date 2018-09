"Evaluamos eliminar la prohibición del uso de los celulares en las aulas"

Felipe de Los Ríos, ministro de Educación, visitó el programa "Habla San Juan" que se emite en radio Blu y Canal 8 y se refirió a la aplicación de nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje y la utilización de los celulares como herramienta fundamental en las aulas para fines de 2019.





- El año que viene se comenzará a dictar Educación Sexual en las aulas, ¿de qué manera que se aplicará?









- La Educación Sexual es un tema que genera controversia porque está atravesado por las ideologías, la religión y las familias. Por lo tanto no va a haber un modo tradicional de enseñanza. Será a través del abordaje de talleres, seminarios y foros. Serán clases que no tendrán el sistema tradicional de enseñanza con los chicos. Vamos a fomentar el debate, pero sin generar posicionamientos que deriven en disputas con las creencias individuales.





-Los cuestionamientos son porque la capacitación de los docentes se da en un ámbito religioso: ¿Esto influirá en lo que se transmite a los alumnos?









-Eso es un error. La Escuela de Familia, donde se capacita a los docentes, siempre ha sido propiedad del Ministerio de Educación de San Juan. La Universidad Católica, que es autónoma, realiza aparte una diplomatura que no tiene que ver con el Ministerio. Los contenidos son totalmente diferentes. Los nuestros responden a aquellos que se discuten en las mesas federales y que son parte de la Ley Federal de Educación. Esos contenidos son los que vamos a enseñar.





- ¿Qué pasa si un padre se opone a que su hijo reciba este tipo de enseñanza?









- Lo vamos a aceptar. Pero hay que tener en cuenta que los padres serán parte de los talleres. Primero para que cumplan el rol de padres y segundo, como forma de ayudar a la educación formativa de su hijo. Cuando ellos conozcan toda la información, que en algunos provoca cierta inquietud, es posible que puedan cambiar de punto de vista.









- Lo cambiamos de tema, está semana hubo un comunicado de la UNSJ con un lenguaje que para algunos es inclusivo en relación al "todes" o "directives", ¿que opina que una casa de altos estudios utilice este tipo expresión?





- Las formas de lenguajes que nosotros aplicamos son debatidas en las mesas federales. Ahí se acuerdan los cambios. Por ahora en ninguna de ellas se ha abordado esta temática desde el Ministerio de Educación de la Nación. La Universidad tiene autonomía y eso hace posible que puedan usarlo. Nosotros no tenemos que abrir un juicio de valor sobre lo que ellos hagan. No nos corresponde. Distinto fuese si se hubiese aplicado en nuestro ámbito. Pero este leguaje no está contemplado a nivel nacional y tampoco provincial.









- ¿Qué pasa si un docente decide implementar esta modalidad?









- Los docentes no pueden salirse de la órbita de lo que está pautado a nivel nacional para enseñar. No puede ser parte de un propuesta quo no está consolidada, ni contemplada en la ley. Con esto no estamos diciendo que esté bien o mal, sino que debe tener etapas donde quede aprobado.









- A raíz de los resultados del APRENDER en algunas materias, esta semana se empezó hablar del método Singapur: ¿en qué consiste?









- Ellos han logrado un proceso formativo muy diferente al de América y creemos que su criterio debe ser observado para mejorar nuestros estándares de calidad. Ellos abordan, por ejemplo, la matemática desde lo pictórico, de lo concreto a lo abstracto y con una profundización de los conocimientos desde la primaria a la secundaria. El objetivo es implementarlo el año próximo y lograr que los chicos empiecen a disfrutar de aprender matemática de una manera más sencilla.









- ¿Vienen profesionales a capacitar a los docentes sanjuaninos?









- El 9 de septiembre llegan los capacitadores. El día 10 trabajarán con docentes del espacio de matemática, de la escuela secundaria, y el 12 lo realizarán con los de primaria y educación de adultos.









-¿Y las nuevas tecnologías en las aulas, como las tablet o celulares, para cuándo las aplicarían?









- San Juan tiene un plan de capacitación para docentes en educación primaria y secundaria, que tiene como objetivo aprender a diagramar las clases con la tecnología como aplicación de enseñanza. En el 2020 tendríamos docentes aptos para trabajar con celulares, por lo que estamos evaluando en pedir que se derogue la ley que prohíbe el uso del teléfono móvil en las escuelas.