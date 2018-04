Estudiantes sanjuaninos fueron distinguidos por Naciones Unidas

De regreso a San Juan, Juliette Kadi expresó: "La experiencia fue muy positiva. Los chicos pudieron, además de compartir con estudiantes de ocho países de Latinoamérica y ver distintas realidades. Nunca Argentina había participado de estos modelos. Grande fue la sorpresa cuando comparamos nuestro nivel, lo que fue ampliamente satisfactorio. Incluso chicos de otras delegaciones tenían más expectativas puestas en nosotros que nosotros mismos. Siempre hay cosas que mejorar, pero vamos por buen camino. En nuestra primera experiencia obtuvimos cuatro distinciones", sostuvo la profesora.

Los estudiantes sanjuaninos que participaron





Gian Luca Pirán, tiene 19 años, cursa tercer año de la Licenciatura de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. "Fue una experiencia muy fructífera, al comparar los avances en materia de educación, participación política y ciudadana, compromiso docente y empoderamiento de jóvenes, nos sirven para darnos cuenta de que no estamos tan mal como creemos, que Argentina no esta tan lejos de algunas a veces mal llamadas 'potencias'. Y lo esencial es que después de todo la juventud no esta tan perdida, como a veces expresan".

"Competimos en tres comisiones: Asuntos Jurídicos, Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios, y Comisión de la Mujer y en todas conseguimos distinciones de honor por nuestra destacada participación. En lo personal lo veo como un gran avance para los jóvenes que conformamos el taller y para todos los docentes e instituciones que año a año confían en nosotros.





Greta Robledo Lucena, de 15 años, cursa el ciclo orientado Humanidades y Ciencias Sociales en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. "Me tocó el desafío de representar a la República Popular de Bangladesh en AG3: Asamblea General de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. Digo desafío porque Bangladesh tiene una cultura y una realidad muy distinta a la que tenemos en Argentina. Sin embargo, fue una experiencia increíble investigar y tomar la posición de los diplomáticos de este país en defensa de los grupos étnicos.".

"Mantuve un debate muy fluido e interesante con personas de toda Latinoamérica, además de conocer la sede de las Naciones Unidas y realizar una visita a las misiones permanentes en la embajada de Kenia. Me esforcé y estudié mucho para darle a San Juan y a Argentina la representación merecida. Di lo mejor de mí y eso tuvo sus frutos, ya que se me otorgó un reconocimiento como delegación distinguida y otro como mejor oradora", contó la joven.





Guadalupe Camacho, tiene 18 años, egresó del Colegio La Inmaculada e ingresó a la carrera de Relaciones Internacionales. "El modelo de Naciones Unidas es un espacio en dónde se aprende mucho las distintas realidades que nos rodean diariamente. Nos hacen crecer como persona y como ciudadanos, nos permite ver cuáles son nuestras capacidades y así trabajar más sobre ellas y poder potenciarlas. Me permitió conocer las realidades de otros países y personas y ver cómo está posicionada Argentina. Estuvimos en el salón de la Asamblea General de Naciones Unidas, visitamos la misión permanente de Kenya y conocer más acerca de este país fue una experiencia única. La educación lo es todo, hay que seguirla promoviendo para que se sigan formando grandes ciudadanos y que esto siga siendo cada vez más enriquecedor".





Martina Robledo Lucena, de 16 años, cursa 5º año en la escuela Industrial D. F. Sarmiento. "Esta participación es una de las experiencias más enriquecedoras e inolvidable. Participar, debatir, negociar, ser una 'diplomática' por unos días fue increíble. La ciudad de Nueva York te enamora con sus paisajes urbanos, esa magia de estar en la "Gran Manzana" y Naciones Unidas donde recibimos de cada órgano sus respectivos reconocimientos a nuestra delegación. El sacrificio, dedicación y trabajo en equipo tuvo su reconocimiento y orgullosas recibimos la mención como mejor delegación en la sede de Naciones Unidas".





Ana María Pereyra, de 17 años, cursa la carrera de Comunicación Social y Ciencias Políticas. "Destacó de esta experiencia la seguridad que me transmitió el apoyo inmenso que recibimos. El mérito es compartido entre nuestro esfuerzo y el de las personas que creyeron en nuestras capacidades y nos prestaron su ayuda. El viaje en sí fue increíble. Las actividades programadas, el conocer jóvenes de República Dominicana, Chile, México, entre otros; conocer a otros jóvenes con culturas diferentes pero que como nosotros, tienen ganas de cambiar el mundo y hacen cosas para transformarlo. Esta experiencia me ayudó a crecer como persona y a adquirir nuevas herramientas para trabajar en el medio en que vivo".





Ana García, tiene 17 años, es alumna de la escuela Normal Superior Sarmiento. "Esta experiencia fue un completo desafío desde el minuto cero. Recaudar fondos, estudiar el país y el resto de los países que participaban, fortalecer nuestros conocimientos en materia de Derecho, Economía, Política, Relaciones Exteriores. Fueron tres meses de mucho trabajo en equipo. El país que tenía que representar fue Bangladesh en la comisión Jurídica y social de la Mujer, donde abordamos temas como Igualdad de género, empoderamiento de la mujer rural, asistencia a la mujer Palestina. Temas que en la actualidad actual están teniendo una gran trascendencia".