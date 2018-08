Este viernes arrancaron las testimoniales por el robo de combustible a Salud Pública

A 15 días de la denuncia de Salud Pública contra 13 choferes y una administrativa, por el robo de combustible , comenzó el desfile de testigos sobre el caso. Este viernes, la doctora Edith Quiroga Chica, se presentó en el Quinto Juzgado de Instrucción, para ratificar la denuncia realizada en junio. En tanto está previsto que desde el miércoles se llame a indagatoria a los implicados.

Todo comenzó en diciembre del año pasado, cuando la ministra Alejandra Venerando dispuso un sumario administrativo ante la presunción de que había anomalías con las movilidades oficiales afectadas a los trámites del ministerio. Cada chofer tiene una tarjeta otorgada por Salud Pública para cargar combustible y una clave que es personal e intransferible. El sistema permite hacer un pormenorizado seguimiento y control (trazabilidad) del uso de la nafta y fue clave para desnudar las irregularidades.

Las fuentes confiaron que en la investigación se detectaron, por ejemplo, que con pocos minutos de diferencia se hicieron varias cargas de decenas de litros cada una con la misma clave y distintas tarjetas y que se realizó otra con la clave de un chofer que en ese momento estaba de vacaciones. También encontraron cargas los días sábados en la madrugada, cuando no había ninguna misión oficial autorizada ni justificación para que los vehículos estuvieran en circulación.

La sospecha más firme es que los empleados denunciados no iban siempre con las movilidades oficiales a la estación de servicio, sino que en algunas oportunidades aprovechaban para hacerlo con sus propios autos y llenarles el tanque con la tarjeta que tenían del Estado. Además, no descartan que haya existido complicidad de playeros, porque llamativamente nadie se daba cuenta de que las patentes no se correspondían con las autorizadas por el sistema oficial.

Los denunciados son Sergio Montaño, Federico Montaño, Lautaro Vasconcelo, Jimena Vila, Juan Carlos Segovia, Edgardo Herrera, Juan Castro, José Maldonado, Fernando Vaca, Cristian Álvarez, Claudio Videla, Víctor Ponce, Pablo Cuenca y Martín Mereles. Además de estar bajo la lupa de la Justicia, la ministra Alejandra Venerando ordenó un sumario contra ellos y los desplazó del cargo.