Este miércoles siguen los cortes y protestas contra la baja de planes nacionales

Los beneficiarios sanjuaninos de los planes sociales que la Nación tiene en la mira y podría dejar sin efecto, anunciaron que este miércoles continuarán con el plan de lucha para evitar esa medida. Marcharán por las calles céntricas para hacer sentir su descontento con la administración macrista y se esperan que otra vez hagan una ruidosa protesta frente a la repartición nacional que se encarga del manejo de las ayudas en cuestión.





La preocupación de los manifestantes se desató luego de que la jefe de la delegación local de la Gerencia de Empleo de la Nación, Viviana López, dijera el lunes que están evaluando si dan de baja o no a 12 mil planes en San Juan, porque los beneficiarios no cumplen con la capacitación requerida y que se entregan por clientelismo. En todo caso, piden los afectados, que las ayudas no se dejen sin efecto en forma masiva como hizo el macrismo en 2017 con las pensiones por discapacidad y que antes hagan un análisis profundo de la situación.





Este martes, integrantes de las organizaciones civiles y piqueteras salieron a las calles y marcharon por la ciudad. Son poseedores de los planes que están apuntadas por la Nación, que forman parte del programa "Entrenamiento para el Trabajo en Instituciones sin Fines de Lucro". En la provincia lo reciben un total de 13 mil personas y los que podrían perderlo ascienden a 12 mil, es decir un 92 por ciento. La ayuda es de 1.850 pesos al mes y a cambio, deben ser capacitadas en distintos oficios para que tengan mayores chances de entrar al mercado laboral.





Según las declaraciones de López, "son casos en los que creemos que no se está cumpliendo el objetivo de la capacitación... y si es así, no se renovarían". Al mismo tiempo, sostuvo que la opción es contenerlos en otros programas que sean administrados por instituciones "idóneas y transparentes".





Atención conductores

Este martes, las protestas causaron cortes de tránsito en distintas calles clave de la ciudad. Para este miércoles se estima que las interrupciones podrían ser en los mismos puntos, por lo que los conductores que tengan pensado llegar al centro tomen en cuenta estos datos (Ver mapa interactivo).

