Este es el nuevo cuadro tarifario para obtener el DNI y el pasaporte

La actualización del cuadro tarifario fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante la resolución 1043-E/2017 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Rige para todo el Territorio Nacional con vigencia a partir del 3 de enero.





"La actualización de la tasa responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción. El Estado no sólo no obtiene ganancias sobre la tarifa, sino que subsidia más del 50 por ciento del mismo", indicó el organismo. Y añadió, "es importante destacar que las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonarlo quedarán exentas de dicho pago".





Esta Resolución establece, además, un adicional de $50 (PESOS CINCUENTA) para aquellos trámites de DNI cuyo ejemplar a emitir sea igual a "D" o superior, ya sea de ciudadanos menores, mayores, nacionales o extranjeros.





Sin embargo, este adicional no se aplicará en aquellos casos en los cuales el ejemplar "D" o superior a reponer haya sido ROBADO O HURTADO.





Para ello el ciudadano deberá exponer el motivo previamente a iniciar la toma del trámite. Si el mismo se debe a ROBO O HURTO exclusivamente, debe registrarse en el sistema de acuerdo a instrucciones del Registro Civil. Cabe aclarar que este trámite no requiere información de respaldo.





Si los motivos obedecen a EXTRAVÍO O DETERIORO del ejemplar, se debe tomar el trámite de forma habitual, abonando la tasa adicional antes mencionada.





El documento argentino contiene datos biográficos y biométricos del ciudadano y cuenta con 30 medidas de seguridad que garantizan su inviolabilidad, tales como numeración en relieve, imagen holográfica y foto modulada en guilloches, código de barras, tinta ópticamente variable, entre otras.





Las nuevas tarifas

La obtención del DNI original, así como sus renovaciones de 5, 8 y 14 años saldrá 100 pesos, al igual que la rectificación de datos o su cambio por extravío y deterioro (a excepción de los ejemplares D -cuarto ejemplar-, que saldrán 150).





El DNI en 24 horas y el DNI exprés (con envío certificado a domicilio) tendrán un costo de 1000 y 1150 pesos respectivamente.





Pasaporte Común $ 950 (demora 20 días hábiles)





Pasaporte Express $ 2.100 (demora 48 horas)





(Fuente: Ministerio de Gobierno)