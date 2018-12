Este es el descargo de los dueños de la agencia que realizaría el viaje para conocer al Papa

Luego de que se conociera las 5 denuncias que investiga la Justicia contra D´Viaje Destinos por una presunta estafa a las familias que compraron paquetes para viajar al Caribe y no recibieron los tickets, salió al ámbito público otro caso. Se trata de 37 familias que escracharon públicamente a la misma agencia por no cumplir con el viaje pactado a Panamá, donde se realizarán las Jornadas Mundiales de la Juventud y conocerían al Papa Francisco. Los damnificados expresaron a través de las redes sociales que presuntamente entregaron 93 mil dólares a la empresa y hasta el momento no tiene respuesta concreta del viaje que deberían realizar en sólo tres semanas. En este contexto, Federico Vargas y Eric Koller, propietarios de la empresa, enviaron un video a sanjuan8.com en el cual dieron su versión de los hechos que les achacan y que, hasta el momento, no tuvieron una denuncia formal en la Justicia. De esta manera, se dirigieron a la comunidad sanjuanina, la Justicia y a los damnificados:





F.V. - "Estamos viviendo una Situación totalmente desagradable. Referente a la contratación de la JMJ nos gustaría que esos chicos damnificados, así como vinieron contra nosotros con escraches en redes sociales y con todo lo que yo también hubiese ido, vayan contra los organizadores de este viaje. Porque no tuvimos la oportunidad, y creo que ellos tampoco, de sentarse con las personas que firmaron el contrato. La verdad, desconozco qué intereses habían detrás de este viaje referente a la gente que organiza estos viajes, exponiendo a la parte católica de por medio y que ellos también son damnificados como nosotros. Yo para nada soy un estafador, chicos, yo no soy un ladrón".



E.K. - "D´Viaje Destinos no estafó. Hay un contrato, hay reservas formales, hay depósitos hechos por la empresa antes de que ellos entregaran un solo dólar. DViaje destinos no estafó a nadie".



F.V. - "Confiamos 100% en la palabra del organizador inicial desde el 2013 hasta la actualidad que es Ariel Ocampo, él nos dijo que este viaje se hacía, que buscáramos el dinero de donde sea porque lo íbamos a realizar, que iban a viajar 80 pasajeros y asegurar 100% que iban a viajar los 80 pasajeros. Más de una vez le pregunté, y te pregunté Ariel, ¿van a viajar los 80 o van a ser menos? No, van a viajar los 80, mínimo 40 familias y 40 chicos, o 20 familias y 40 chicos o el número que sea, no importa, dijeron que iban a viajar.

Hoy por hoy nos encontramos con un problema gigante que lleva a la empresa prácticamente a los escraches sociales tremendos a destruirnos a nosotros comercial y también familiarmente por algo que no se cumplió desde la parte organizativa de ustedes.

Entonces chicos, por favor, no piensen o vean todo lo que les están mostrando referente a esta contratación, averigüen un poco más".



E.K. - "Para terminar, señor juez, está todo a su disposición, inclusive Fede, yo y nuestros profesionales que nos acompañan. Es todo, agradezco este espacio, nos hubiese gustado hacerlo en nuestra propia empresa peor hoy sinceramente lo que ha sucedido y ver cómo dejaron nuestra empresa duele mucho, duele muchísimo. Como también sabemos lo que les duele a estos chicos el daño que esta gente firmante produjo y se hizo a un costado, largándonos a nosotros como responsables únicos y no es así. Señor juez, acá tiene todo para que usted venga, revise, de vuelta, me pregunte y estoy al derecho suyo".



F.V. - "No vamos a escaparnos, no nos vamos a esconder, vamos a trabajar 100% por nuestras familias, no queremos problemas con nuestros hijos, no queremos problemas con nuestra familia más directa".



E.K. – "Agradecer a toda la gente que nos ayudó y nos apoyó, porque, así como gente nos ha dicho de todo por teléfono, mucha gente nos apoyó en este momento tan difícil. Disculpen a nuestro staff. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, nosotros vendemos viajes no problemas. Y hoy necesitamos respuestas también. Muchas gracias y pronto se sabrá todo y seguiremos como debe ser".



F.V. – "Esto se va a esclarecer".



Además, presentaron el contrato que firmaron con los organizadores del viaje (suscriptores) que, según el documento, son Ricardo Jacob Caballero Herrera y José Antonio Fuentes, para una cantidad estimada de 80 personas.