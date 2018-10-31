FNS 2019
19:17 hs - Miércoles 31 de Octubre de 2018

Estas son las 11 bellezas que buscarán representar a 25 de Mayo en la FNS 2019

La elección será el 9 de noviembre, a partir de las 21, en la plaza departamental. Una de ellas continuará en carrera para ser la próxima candidata a Reina Nacional del Sol.


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