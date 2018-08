"Estamos trabajando para terminar con la morosidad en la Justicia"

-Muchas veces las personas dicen que no hay "Justicia" ¿Usted cree que pueden haber cambios para que la gente confíe en los procesos judiciales?

-Yo puedo dar una cantidad de cambios que ya se están realizados y otros que están en marcha. La periodista que por ejemplo visita Tribunales todos los días es testigo de esto. Estamos en un quiebre. Yo también decía que la Justicia era lenta y llegué a padecer las demoras del sistema en donde había jueces que se inhibían o se excusaban para no hacerse parte de los casos. Pero estamos luchando contra la morosidad. En algunos casos lo logramos de manera rápida y en otros no, por eso dispusimos el trabajo vespertino obligatorio.

-¿Y está dando resultado que los jueces trabajen a la tarde?

-De manera paulatina se van notando los resultados y hay que controlar a los magistrados, a través de las auditorías, para ver si están en sus lugares de trabajo.

-¿Y cómo es el trabajo que los magistrados realizan en la mañana?

-Razonablemente bien y en general los juzgados han mejorados bastante. Mayoritariamente son eficientes y han acelerado los procesos. Hemos creado el sistema de auditoría desde el 2017 y esto sirve de ejemplo para demostrar que también queremos celeridad.

-Cuando hablamos de morosidad debemos mencionar al juez Pablo Flores, que archivó una de las causas penales más resonantes de este año, como fue una denuncia en contra del ginecólogo Martínez ¿Cómo sigue la situación, ya que fue suspendido y que garantías tendremos de que trabaje de forma correcta?

-Primero hay que aclarar que el magistrado no tuvo varias auditorías como se dijo por ahí. La primera fue por la que terminó suspendido por 30 días sin goce de sueldo.

El detonante fue el caso del ginecólogo Martínez en la que se ordenó una auditoría compleja, porque ya teníamos noticias de que había desorden en el Segundo Juzgado de Instrucción y pusimos especial mirada en el caso del médico que fue acusado de abusos sexuales contra sus pacientes.

Debido a la inconsistencia que dio ese control, es que la Corte ordenó a que se abocara a las investigaciones y se le giró un pliego de preguntas y hubo respuesta que conformaron y otras que no. Sobre estas últimas es que basamos los fundamentos de la acordada y sancionamos por primera vez en la historia a un juez, con 30 días de suspensión, sin goce de haberes. Y cuando se reincorpore deberá ordenar, a través de un plan, el Juzgado que tiene a cargo. En caso de que reincida, tomaremos otras medidas. Lo que queda es un Jury, por ejemplo.

¿Cuáles fueron las respuestas de Flores que les llamaron la atención?

-Pidió seguir trabajando en su juzgado mientras estaba suspendido. Esto fue insólito. Un juez suspendido no puede tomar medidas y Flores no debe desconocer que no puede solicitar tal cosa. La verdad no sé si es que se tiró el lance o qué. No puede dictar una orden de allanamiento, no puede ordenar una detención, porque no está en ejercicio de su jurisdicción y de ninguna manera vamos a dejar que ingrese al juzgado porque es ilegal.

-En cuanto al nuevo Código Procesal Penal ¿qué nos puede adelantar?

-Se trata de un cambio de paradigma absoluto. Investigarán los fiscales y el magistrado queda como juez de garantía, es decir que debe asegurar que todo se haga bien. Pero la investigación será de los fiscales, sus ayudantes y la Policía. Un fiel ejemplo es como funciona Flagrancia pero multiplicado por 25.

-¿Hay jueces que se resisten a que los fiscales realicen la investigación o hay una apertura de los magistrados?

-El proyecto ya está en la Legislatura y fue redactado por una comisión especial, integrada mayoritariamente por jueces, con referentes como: camaristas penales, fiscales y con una defensora pública y hubo consenso. No tengo noticias de que se resistan y si hubiera alguno, tiene derecho, pero se deberá ajustar al nuevo Código Procesal Penal.

Algunos jueces quizás pasen a este sistema y otros van a quedar con el actual, que es el inquisitivo. Paulatinamente el sistema acusatorio se irá ampliando hasta cubrir toda la Justicia. Se espera que en una vez aprobado, en un año o como máximo dos, ya esté implementado. Esto demandará más jueces y muchísimos más fiscales.

-Hace pocos días se cumplió un año de Flagrancia ¿hay posibilidad de que se sumen más delitos a este sistema?

-Se está estudiando y es objeto de conversación, pero es probable que dado el éxito de Flagrancia se vayan aumentando los delitos. Yo soy hincha de este sistema y tiene que tener delitos más graves. El modelo sanjuanino es único en el país. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lleva un año en llegar al juicio y con esos tiempos se desvirtúa Flagrancia, en San Juan en dos días se condena a una persona.

-¿La Oficina de la Mujer sirvió para que los jueces consulten y evalúen con perspectiva de género?

-La oficina es un espejo de la OM de la Corte Suprema, no total pero está funcionando bastante bien. La oficina también es un observatorio de los casos en donde las mujeres, víctimas de violencia de género, no obtienen respuesta. Hubo un caso, por ejemplo, con el juez Agudo en donde se lo entrevistó, a través de las integrantes, para conocer la situación de una mujer que había realizado varias denuncias y no obtenía una resolución con perspectiva.

-De todos modos la propia actitud del juez demostró que se puede hacer algo ¿Cómo vio que se otorgara la pulsera electrónica a un hombre que ejerció violencia sobre su mujer y que fue enviado al penal?

-No sólo hubo criterio, Agudo tuvo actitud. Hay jueces que son proactivos y otros quedados y sobre este segmento estamos trabajando. La acordada estableció que hay que tener perspectiva de género y esto puede ser opinado por los jueces, pero estamos concientizando. La mayoría de los magistrados ya está haciendo la diferencia si la mujer que denunció fue maltratada por su condición de mujer o si estamos en caso de una pareja enferma.

-Con respecto al debate que se dio en el Senado de la Nación por despenalización del aborto ¿Qué piensa?

-Creo que hay que compatibilizar la necesidad o la realidad de las mujeres con embarazos no deseados. La Corte Suprema dictó un fallo y decía que toda mujer que se presentara en un hospital público para una práctica de aborto había que hacerlo. Pero el protocolo no alcanzó y se presentó el proyecto.

De todos modos, el aborto es cancelar una vida humana y el pacto San José de Costa Rica dice que la vida comienza desde la Concepción. Es un tema complejo y hay mucho Estado ausente, por lo que hay que poner toda la maquinaria para contener a una chica que no quiere tener a su hijo.