"Estamos trabajando para que la educación sexual en las escuelas sea verdaderamente integral"

En este sentido, es que monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, apoyó la necesidad de la inclusión de la educación sexual en las aula, pero haciendo hincapié en que el ámbito familiar es el más adecuado para tratar la temática. Además, analizó la política, los abusos sexuales contra sacerdotes, la negativa del Papa Francisco a venir al país, la pobreza y la drogadicción, entre otros temas. Lo hizo en su visita al programa Habla San Juan, que se emite por radio Blu y Canal 8.













- ¿Está de acuerdo con que se dé educación sexual en las escuelas?





- Sí, es algo en lo que se viene trabajando desde hace algunos años en varias instituciones educativas de la provincia que dependen del Arzobispado, también en algunas congregaciones religiosas y en otros lugares del país. Durante el tiempo que llevo a cargo, he visitado colegios católicos y veo que en algunos hay programas desde nivel inicial, en otros primaria o en secundaria. Estamos trabajando para ver de qué manera atender a esta dimensión de la persona para que la educación sea verdaderamente integral.

Nosotros estamos trabajando con un equipo en la Arquidiócesis, con psicopedagogos, psicólogos, médico, abogado y directivos de algunas escuelas que están viendo qué material aportar y de qué manera trabajarlo. La idea es partir desde los pasos que ya se han dado y ver desde qué punto estamos para seguir avanzando. Insistimos en que el ámbito más adecuado para la educación sexual es la familia, entonces debemos citar a los padres a principio de año, mostrarles los contenidos para tener un lenguaje común y ver de parte de ellos cuáles son los temas que más nos reclaman en las escuelas.













- ¿En este lenguaje común ingresa la identidad de género?





- Depende de qué entendamos como identidad de género y cómo se plantee. Nosotros no estamos de acuerdo con que una ideología maneje el sistema educativo, sea de género o política. Las ideologías tienen otros espacios para desarrollar sus utopías, valores, anhelos y sus deseos de cambio. El sistema educativo tiene que tener en cuenta más bien los aspectos culturales y socioambientales en que está inserta la escuela y aquellos valores que son propios de cada comunidad.













- En el marco de los abusos sexuales que se registraron por parte de los sacerdotes, ¿está de acuerdo con el celibato?





- Los datos locales no muestran lo que pasa en otros lugares. En San Juan se reciben cerca de 40 denuncias mensuales por abuso sexual infantil, sólo una de estas es de un sacerdote (Walter Bustos) y se está tramitando en sede judicial, aún no se comprueba su culpabilidad. La mayoría de los abusos suceden en el ámbito familiar.

Los abusos sexuales no tienen que ver con el celibato, además, éste optativo, es uno el que elige ser sacerdote con todas sus exigencias. Lo que nos preocupa a modo preventivo es ver cuáles son los perfiles psicológicos que tienen que ver con las conductas de abuso y a partir de ahí hacer los psicodiagnósticos que corresponden en la etapa del seminario. Sin dudas que es muy dura esta situación de los abusos, porque estamos llamados a servir y cuidar de los más pequeños y frágiles, asique no quiero minimizar la situación, sino más bien desligarla del ámbito del celibato, así como se puede dar en el ámbito intrafamiliar.













- ¿Qué posición toma la Iglesia respecto del caso de la adolescente con discapacidad a la que le hicieron un aborto no punible?





- Nosotros mantenemos la posición de que hay que cuidar las dos vidas y en este sentido no estamos de acuerdo con el aborto, aunque la ley prevea que pueda ser no punible. Anhelamos que haya posibilidades de que se converse en este caso con la mamá para contarle que hay otras alternativas.













- Este derecho está contemplado en el Código Penal, entonces ¿cómo lo abordamos en nuestra sociedad?





- Una cosa es que esté previsto en el Código Penal y otra es que no tengamos derecho de opinar y tratar de cuidar las dos vidas, porque entendemos que hay vida en el vientre de la mamá, sea producto de una relación de amor o de una violación, la vida sigue siendo importante y un valor a cuidar, no hay diferencia de la concepción de la vida en sí misma.













- ¿Qué opinión tiene del reclamo de la separación del Estado y la Iglesia?





- No se puede separar lo que no está unido. No hay unidad entre el Estado y la Iglesia como para que tenga que haber separación, cada institución tiene su propia autonomía. Entre todos los ciudadanos elegimos los dirigentes y legisladores y la Iglesia elige su obispo y nombra los párrocos y en esto eso no inciden las autoridades civiles y políticas.













- ¿Por qué el Estado subsidia a los colegios católicos y el sueldo de obispos?





- Los aportes del Estado para los colegios católicos es para los sueldos de los docentes, como en cualquier institución educativa. Incluso la educación privada y la católica producen un ahorro de recursos al Estado. En San Juan produce un ahorro en el presupuesto educativo de acuerdo al nivel, porque el costo para el Estado de una escuela católica es menor en la misma cantidad de alumnos y las mismas condiciones que una de gestión estatal. No nos están regalando nada, al contrario, nosotros aportamos un ahorro importante del sistema educativo.

Respecto de las asignaciones a los obispos, es muy bueno replantearlo. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con el actual. Pretendemos replantear esto que forma parte del presupuesto nacional porque, si bien para el Estado era insignificante, el 0,04% del presupuesto, genera una situación que no es buena. Presentamos proyectos para que haya una distribución equitativa entre los diversos cultos. Que pudieran ser tenidas en cuenta otras confesiones religiosas. Estamos abiertos a que haya algún tipo de modificación. En estos meses un equipo de trabajo de la Conferencia Episcopal, la Secretaría de Culto de la Nación y Jefatura de Gabinete están estudiando alternativas viables para estos aportes.













- ¿Cuál es su posición respecto de la gestión de Mauricio Macri?





- Desde lo social, señalamos con mucha crudeza durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner los hechos de corrupción y que no enfrentaron de manera decisiva el avance del narcotráfico en Argentina. Respecto de la actual gestión, hemos valorado muchos esfuerzos: en narcotráfico se avanzó, un poco al menos, en la claridad de que es un delito y drogarse hace mal, cosa que no lográbamos que se dijera en el gobierno anterior. A su vez, no hay una lucha efectiva contra este flagelo, de vez en cuando vemos algunas detenciones y procedimientos, pero la estructura delictiva de las mafias vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y al contrabando de armas sigue siendo muy fuerte en el país.

Sobre la pobreza, se han mantenido las situaciones y se han afianzado los núcleos duros, es decir aquellas familias que tienen 3 o 4 generaciones que repiten historias de desgracias.













- ¿Cree que el presidente se equivocó al decir que iba a llevar a cero la pobreza?





- Habría que preguntarle a los que lo asesoran en los mensajes en qué medida era un eslogan de campaña y no un objetivo realizable o alcanzable en el mediano plazo. Es un objetivo muy importante, lamentablemente no se han dado pasos significativos, ni siquiera un 30% de reducción de ese valor entonces es una materia muy importante y que sigue pendiente.

Saldar esa deuda dependerá de cómo se trabaje en una mayor equidad en la distribución de los bienes en la Argentina porque no estamos en un país empobrecido a causa de un desastre climático o por una guerra. Ha habido un crecimiento importante en las últimas décadas, desde el 2001 y no se ha trabajado en una distribución económica equitativa. Además, de tener en cuenta el aumento del dólar, trasladado a los precios y no sólo tenemos que ver los efectos de pobreza en los que esto deriva, sino en la concentración de riqueza, porque hubo "avivada". El que adquirió dólares a $20 y los terminó vendiendo casi al doble de su valor, trayendo dinero de afuera para comprar y después llevándoselo al exterior dejó en la "lona" a muchos pequeños y medianos productores y, sin embargo, hubo grandes capitales que se enriquecieron muchísimo. Han tenido posibilidad de aumentar sus ingresos el 15% en menos de una semana, cosa que cualquier empresa en el mundo tarda más de un año en lograr esa riqueza.













- ¿Quién es el responsable en esta crisis cambiaria?





- Quien lleva el Poder Ejecutivo nacional hoy, sino podrían explicar en qué hubo incidencias de otros países o potencias o de alguna situación que derivó en esto. Pero que el dólar haya aumentado, los alimentos, las tarifas de los servicios, entre otros, es responsabilidad de quien conduce los destinos del país.













- ¿Cómo ve la gestión de Sergio Uñac respecto a la pobreza y la droga?





- Ha habido un progreso muy importante en los últimos años respecto a la vivienda, programas que han dado soluciones fundamentales a situaciones sumamente precarias. Pero todavía hay situaciones muy duras de pobreza y puedo imaginar que en esas condiciones estaban también otros muchos barrios que hoy están ubicados en viviendas dignas.

Respecto a las adicciones hay un compromiso del gobierno provincial y de los municipios de tener dispositivos de asistencia y atención en cada departamento. Pero este flagelo es de los problemas que más me refiere la gente cuando visito las parroquias y las villas en los distintos departamentos, hoy no hay lugar, por pequeño que sea, que no esté afectado por la droga.