Estaba en una fiesta y le salvó la vida a un joven que sufrió una convulsión

"En ese momento me dije, no puedo no hacer nada. El chico estaba en una situación de ahogo total. Le pedí a la gente que despeje la zona. Coloqué a la persona de costado, le pedí a otro chico que le tomara las piernas, mientras mi novio me ayudaba con la cabeza. Saque fuerzas de no sé dónde y logré que abriera la boca. En ese momento él chico tomó una bocanada de aire que lo trajo nuevamente a un estado de conciencia. Fue una experiencia muy fuerte", contó Florencia a sanjuan8.com.









Esta profesora de Educación Física dijo que en esos momentos tuvo mucho miedo, pero adentro suyo sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. "Cuando el chico volvió en sí, me agradeció la acción y me contó que es el segundo episodio que tiene. No sabe si es epiléptico o no, pero ante este cuadro, que fue muchos más grave que el anterior, ya pidió tuno para atenderse con un médico", contó.









Para esta joven que hace un año tiene el título de guardavidas fue su primer salvataje y el recuerdo de ese momento es imborrable. "Es fundamental que todas las personas tengan conocimiento de RCP, porque no sabés cuándo, ni a quién podés ayudar, pero sin dudas vas a salvar una vida", sostuvo emocionada.