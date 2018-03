Esta es la radiografía de las especialidades médicas en San Juan

/// Por María Eugenia Vega





Aunque la cantidad de residentes inscriptos en pediatría, medicina familiar y clínica médica mejoró considerablemente en comparación a 2017, la realidad es que aún no alcanza para solucionar los problemas de fondo que tiene la provincia. Por el bajo número de médicos que hay en estas especialidades, existe una concentración en los dos principales hospitales, Marcial Quiroga y Rawson, y esto impide avanzar con el programa de descentralización que viene planteando el Estado desde hace tiempo. A continuación, el detalle de la cantidad de matriculados en salud que hay en la provincia.





Clínica Médica 72

Medicina de familia 97

Alergia e inmunología 8

Cardiología 103

Angiología general y Hermodinamia 6

Dermatología 17

Endocrinología 11

Farmacología clínica 0

Fisiatría (médica física y rehabilitación) 0

Gastroenterología 23

Genética médica 0

Geriatría 16

Enhematología 11

Infectología 15

Nefrología 25

Neumonología 13

Neurología 15

Nutrición 5

Oncología 17

Reumatología 5

Terapia intensiva 57

Cirugía general 86

Cirugía cardiovascular 8

Cirugía de cabeza y cuello 1

Cirugía de tórax 3

Cirugía infantil 10

Cirugía plástica y reparadora 12

Cirugía vascular y periférica 3

Coloproctología 1

Ginecología 5

Neurocirugía 12

Obstetricia 5

Oftalmología 74

Ortopedia y traumatología 46

Otorrinolaringología 38

Tocoginecología 133

Urología 19

Pediatría 217

Cardiología infantil 3

Endocrinología infantil 3

Gastroenterología 2

Infectología 3

Nefrología 1

Neonatología 29

Neumonología infantil 1

Reumatología infantil 0

Terapista intensivo infantil 6

Psiquiatría 62

Psiquiatría infanto juvenil 1

Anatomía patológica 24

Anestesiología 54

Diagnóstico por imagen 65

Hemoterapia e inmunohematología 14

Medicina deportiva 4

Medicina del trabajo 109

Medicina legal 28

Medicina nuclear 2

Radioterapia o terapia radial 4

Toxicología 0

Dermatología pediátrica 0

Emergentología 1

Electro fisiología cardiaca 0

Ortopedia y traumatología infantil 0

Hepatología 1

Hepatología pedriátrica 0

Alergia e inmunología pediátrica 2

Cirugía cardiovascular pediátrica 0

Hemato oncología pediátrica 0

Medicina paliativa 1





"Hace tres años nadie elige la medicina familiar"





Luego del llamado que hizo el Ministerio de Salud a los residentes, para que ocupen los cargos vacantes en centros de atención primaria, se advirtió una situación. La demanda fue buena en el área pediátrica y en el de clínica médica. Sin embargo, la medicina familia no ha podido remontar esos números porque el trabajo que implica es arduo: conocer en su totalidad a toda la familia, visitarla periódicamente, asistirla desde el momento de la gestación en adelante. Entonces, es la más completa de las especialidades. El problema es que esa compleja labor está mal remunerada, según asumen las autoridades ministeriales. A partir de esta apreciación, se vislumbra la posibilidad de carecer de estos tipos de medicina a futuro. Eso es precisamente lo que intenta salvar el Gobierno con el plan de salud 2030. Que los médicos comiencen a ocuparse de lo que les corresponde, que trabajen para el Estado y que no sea necesario que una familia tenga que viajar a otra provincia porque no encuentra especialistas que puedan brindarles una consulta en San Juan, como sucede con la neurología infantil o la reumatología pediátrica. Lo que se intenta lograr es que cada quien cante su propia canción, sin necesidad de que otro lo haga por él.

Según explicó la ministra de Salud, Alejandra Venerando, "la idea es que se vuelva a la vieja escuela donde un médico pueda atender a toda la familia y que haga un seguimiento para lograr una prevención seria y efectiva". "Un médico de familia que comienza a trabajar, hoy se lo designa; antes no", explicó. Para Venerando, la medicina familiar es la práctica más importante de todo el sistema, la preventiva. Pero esta triste carencia está directamente relacionada al salario. "Esta situación es un problema en toda Argentina. Hace tres años que nadie elige especializarse en medicina familiar. Estos médicos son los que se encargan de tomarse el tiempo para revisar un paciente y luego darle la consejería preventiva. Además pueden ir a visitarlos a sus casas, si es necesario". De este tipo de profesionales hay sólo 97 y no cumplen con las tareas como tal, más bien hacen de clínicos. "Hay muchos residentes que se fueron de la provincia y se fortalecieron en otras ciudades. Es una lástima porque hemos perdido mucho recurso humano súper formado", lamentó.





Cupos y distribución





Con el objetivo puesto en fortalecer las áreas que más demanda generan en San Juan, la Nación y la provincia conjugan esfuerzos y les pagan a los residentes un sueldo. Las especialidades disponibles se realizan mayoritariamente en el Marial Quiroga y el Rawson y para cada una hay un cupo.





Para el hospital Guillermo Rawson





Anestesiología 4

Anatomía patológica 1

Bioquímica clínica 2

Cardiología 2

Cirugía general 2

Cirugía pediátrica 1

Clínica médica 5

Diagnóstico por imagen 2

Neurocirugía 1

Ortopedia y traumatología 2

Oftalmología 2

Otorrinolaringología 2

Pediatría 10

Terapia intensiva de adultos 4

Tocoginecología 4

Enfermería en salud materno infantil 3

Neonatología post básica 3

Terapia intensiva post básica 4

Infectología 1





Para el hospital Marcial Quiroga





Cardiología 2

Cirugía general 2

Clínica médica 5

Urología 2

Psiquiatría 2

Psicología 2

Trabajo social 2

Centro R. Favaloro

Medicina general y familiar 10





Para Instituto Odontológico Torcivia





Odontología 2