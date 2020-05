Esperan que con la apertura de las guardias mínimas baje la morosidad en las escuelas privadas

En el mes de abril el promedio de mora rondó el 80%. La situación es preocupante, pero por el momento no hay indicios de cierre de establecimientos educativos.

La situación en los colegios privados por la morosidad en el pago de las cuotas hace que el panorama en las escuelas sea preocupante. En marzo y abril el promedio de mora fue del 80% y si bien en los próximos meses el panorama será similar, la apertura de las guardias mínimas abre una esperanza de que la situación mejore aunque sea un poco.

Muchos padres no han podido pagar los meses anteriores producto de la paralización de las actividades por la cuarentena obligatoria impuesta por la pandemia del COVID-19. Si bien se habilitaron pagos electrónicos, muchos tuvieron problemas de conectividad o simplemente no están bancarizados. Esto sumado a que los establecimientos estaban cerrados, profundizó la situación.

Ivana Moya, presidenta de los representantes de Escuelas de Gestión Privada, indicó que la situación es muy crítica porque, en muchos casos, la falta de pago afecta directamente a los docentes que no pueden recibir su sueldo de manera total.

Para el sector hay gran expectativa en la reapertura de los establecimientos educativos, a través de las guardias mínimas, porque de este modo muchos papás pueden ir hasta la institución a abonar la cuota.

Recordemos que producto de la pandemia y la situación economía que esto generó, este año no se aplicó el aumento a las cuotas y tampoco se cobra recargo en caso de no abonar del 1 a 15.

“Muchos dicen que la ayuda del Estado alcanza para pagar, pero esto no es así porque con ello sólo se cubre al docente básico y en muchos casos no a todos. Con la cuota, las escuelas privadas pueden pagar administrativos, no docentes y los servicios. Actualmente, en algunos casos, ni las boletas de servicios pueden abonar”, explicó Moya.

A pesar de la situación, por el momento no tienen intenciones de cerrar instituciones.