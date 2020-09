Escuelas de vuelo y el aeromodelismo vuelven a la actividad: cómo será el entrenamiento

Las actividades de vuelo ya están reactivadas y por ello las escuelas de vuelo y vuelos de entrenamiento y el aeromodelismo están habilitados para volver desde hoy, sábado 26 de septiembre, a las prácticas de entrenamiento. Es por ello, que a continuación reproducimos los nuevos protocolos que rigen el desarrollo de estas disciplinas deportivas:

Actividad de escuelas de vuelo y vuelos de entrenamiento

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de sanjuanresponsable.sanjuan.gob.ar

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de sanjuanresponsable.sanjuan.gob.ar , una vez aprobado el examen y validado por la Secretaría de Deportes podrá imprimir la Oblea de “Institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizó los trámites ante la Secretaría de Deportes deberá, obligatoriamente, presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a sábado de 8:00 a 22:00 hs.

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años.

La edad permitida para entrenar: mayor de 18.

Pista habilitada Centro de Aviación Civil San Juan y Aeródromo de Jáchal.

El deportista debe sacar el permiso en la página de deportes: sedacreditaciones.com/deportes, cada vez que vaya a entrenar. El mismo deberá ser presentado, también, en la institución

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 30 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

Se podrá ingresar sólo con Turno, otorgado por la institución, previamente vía online, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución, deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

Responsabilidad:

Será responsabilidad de la Comisión Directiva y la Gerencia de Operaciones de la Escuela de Vuelo verificar el completo cumplimiento de las disposiciones del presente protocolo así como su publicación y comunicación fehaciente a los socios y demás integrantes de la institución.

Alcance:

El presente protocolo abarca a todas aquellas personas que ingresen a las instalaciones del Aeroclub / Escuela de Vuelo de referencia, incluyendo a quienes realicen actividad de vuelo, de mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de material de vuelo y público en general.

Se impedirá el ingreso a quien:

Se halle cursando la enfermedad COVID-19, o se ha recuperado recientemente de la misma a menos que exhiba certificado OFICIAL de Alta Definitiva.

Presente síntomas como fiebre, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del olfato y/o del gusto.

Tenga conocimiento de haber estado en contacto con individuos que sean casos sospechosos o confirmados de COVID-19, o que estén en cuarentena por sospecha, y/o se encuentren a la espera del resultado de un test para COVID 19 en los últimos 14 días.

No disponga de dispositivo tapaboca que cubra nariz, boca y mentón de uso individual exclusivo, obligatorio y a su cargo al momento de ingresar a las instalaciones del Aeroclub/Escuela de Vuelo y durante toda su permanencia.

Se encuentre incluido en nómina de grupos de riesgo para la enfermedad COVID-19

Durante la permanencia en las instalaciones del Aeroclub / Escuela de Vuelo las personas deberán:

Mantener distancia de al menos 2 metros respecto a otras personas.

Higienizarse las manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto con alcohol en gel. Usar toallas de papel para el secado de manos y descartarlas inmediatamente después de su utilización en bolsa de residuos.

Evitar tocarse el rostro con las manos.

Evitar cualquier contacto físico con otras personas.

No compartir artículos personales como elementos de estudio, headset, vajilla o utensilios.

Desinfectar sus artículos personales de uso frecuente, como por ejemplo celular, llaves, termo y mate con solución de cloruro de Benzalconio o alcohol etílico o isopropílico al 70 % o hipoclorito sódico.

Instalaciones

La comisión directiva del Aeroclub / Gerencia de Escuela de vuelo es responsable de mantener limpias, desinfectadas y ventiladas las instalaciones/materiales, así como de proveer los elementos de limpieza que se detallan a continuación.

Elementos de limpieza/desinfección:

Jabón/ hipoclorito de sodio/ Cloruro de Benzalconio / Toallas descartables de papel en baños y cocina.

Alcohol en gel en oficinas, aulas y salones de usos múltiples.

Alcohol etílico al 70 % / Alcohol isopropílico 70% - 91% / Cloruro de Benzalconio con pulverizador / Fenol en aerosol (Lysoform) / Alcohol en gel / Solución de hipoclorito sódico i / Paño de microfibra o toallas de papel en aeronaves (según recomendaciones de Centros de Control y Prevención de Enfermedades)

Operaciones:

La concurrencia de personas a las instalaciones del Aeroclub / Escuela de Vuelo deberá ser coordinada por la Comisión Directiva o en quienes éstas deleguen tal función, debiendo otorgarse turnos para todo tipo de actividades a desarrollarse. La instrucción teórica se realizará, preferentemente, a través de sistemas o aulas virtuales a fin de evitar la concurrencia masiva de personas a la institución. De ser necesario se dictaran clases presenciales sólo en modalidad uno a uno, es decir, un instructor con solo un alumno a la vez.

Las actividades de instrucción práctica, adaptaciones, readaptaciones se realizarán exclusivamente con turnos previamente acordados manteniendo la proporción de 1 instructor por cada alumno, debiendo guardar el distanciamiento social recomendado, tanto entre ellos como así también respecto de otras personas (p.e. personal de mantenimiento, jefe de aeródromo) que se encuentren circunstancialmente en el predio

Aeronaves: las aeronaves del Aeroclub que sean utilizadas para fines de instrucción o vuelos de entrenamiento, deberán prepararse y mantenerse correctamente higienizadas y sanitizadas, antes y después de cada vuelo.

Desinfección de la cabina de vuelo:

Colocarse guantes de látex o nitrilo .

Sanitizar las superficies internas de la cabina con una solución de cloruro de Benzalconio en dilución 1/10 en agua o de hipoclorito sódico.

Desinfectar partes electrónicas, panel de instrumentos, pantallas, Headsets con Alcohol isopropílico al 70% con técnica de arrastre.

Descartar guantes de látex en bolsa hermética. Lavar las manos con agua y jabón o alcohol en gel.

a) Durante la actividad de instrucción será el alumno quien estará a cargo de limpieza de cabina al finalizar el vuelo, bajo supervisión y responsabilidad del Instructor de vuelo.

b) En el caso de vuelos particulares será el piloto usuario el encargado de llevar a cabo la limpieza y desinfección de la aeronave posterior al vuelo, constituyendo la misma, responsabilidad ineludible.

No se podrán realizar vuelos consecutivos con una diferencia de tiempo menor a 30 minuto (para el mismo avión), independientemente del alumno o tipo de vuelo, excepto en planeadores. Durante ese lapso, la aeronave debe mantenerse al aire libre, y con las puertas o ventanas abiertas, para promover una buena ventilación. Quien realice el último vuelo del día (y luego del mismo), deberá también pulverizar el ambiente de cabina, con aerosol desinfectante a base de fenifenol (Lysoform) dispuesto para ello, incluyendo los auriculares, y almohadillas de los micrófonos; evitando aplicar sobre parabrisas o ventanas de plexiglás laterales y Tableros

Vuelos multiplazas:

Dadas las características, en especial, las dimensiones de las cabinas de los aviones de pequeño porte, en las que no resulta posible mantener el distanciamiento social, se desaconseja, en la medida de las posibilidades, la realización de vuelos multiplazas. Ante la necesidad imperativa de tener que realizarlos, especialmente para dar cumplimiento a la normativa vigente con relación al entrenamiento mínimo requerido y los procedimientos de adaptación y readaptación al vuelo se cumplimentará el siguiente procedimiento:

Instructor: Deberá utilizar desde antes de su ingreso a la aeronave los siguientes Elementos de Protección Personal: Barbijo o tapabocas.

Alumno: Deberá utilizar desde antes de su ingreso a la aeronave: Barbijo o tapabocas.

Pasajeros: Barbijos o tapabocas.

Ventilación de cabina: Máxima.

Desinfección frecuente de manos con alcohol en gel

Evitar tocarse el rostro con las manos.

Finalizado el vuelo realizar completa desinfección de la cabina de vuelo:

Colocarse guantes de látex o nitrilo .

Sanitizar las superficies internas de la cabina con una solución de cloruro de Benzalconio en dilución 1/10 en agua o de hipoclorito sódico.

Desinfectar partes electrónicas, panel de instrumentos, pantallas, Headsets con Alcohol isopropílico al 70% con técnica de arrastre.

Descartar guantes de látex en bolsa hermética.

Lavar las manos con agua y jabón o alcohol en gel.

Quien realice el último vuelo del día (y luego del mismo), deberá también pulverizar el ambiente de cabina, con aerosol desinfectante a base de fenifenol (Lysoform) dispuesto para ello, incluyendo los auriculares, y almohadillas de los micrófonos; evitando aplicar sobre parabrisas o ventanas de plexiglás laterales y Tableros.

Aeromodelismo

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8:00 a 20:00 hs.

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años.

La edad permitida para entrenar: desde los 12 años

El deportista debe sacar el permiso en la página de deportes: sedacreditaciones.com/deportes, cada vez que vaya a entrenar. El mismo deberá ser presentado, también, en la institución.

Se habilita el aeromodelismo desde el Aeroclub de Pocito (Centro de aviación Civil San Juan) con días y horarios acordados por el club respetando los ya establecidos en el protocolo.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 30 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

Se podrá ingresar sólo con Turno, otorgado por la institución, previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución, deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos).

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida tanto del predio como de las pistas, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el COVID como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficie y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse a través de la página sisanjuan.gob.ar/coronavirus

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos participantes que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se clausurarán bebederos

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

El club habilitará solamente las pistas. Las instalaciones habilitadas son: secretaria, pistas y baños. Permanece cerrados camarines, cantinas, etc.

Eliminar todo acceso con contacto.

Ingreso

Los participantes deberán mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes.

Registro de Ingreso: El club contará con un registro de ingreso diario. Todas las personas que ingresen deberán completarlo.

Se sugiere que aquellas personas consideradas de grupo de riesgo (sobre todo que posea alguna enfermedad inmunosuprimida, diabetes, embarazadas, etc.) eviten asistir.

En el club habrá un solo ingreso y otra vía de egreso. Se señalizará áreas de atención al público (2 mts entre personas).

Al finalizar la actividad deberá retirarse inmediatamente del establecimiento (hasta 5 minutos de permanencia)

No está permitido el ingreso al público.

El participante deberá ingresar con tapaboca y mantenerlo puesto

Distanciamiento social

Mantener en todo momento una distancia de 2 metros mínimo con los demás participantes.

El mobiliario en oficinas deberá tener 2 mts. entre sí.

No está permitido el ingreso de público espectador ni acompañante.

Evitar saludo físico.

Las acciones conjuntas, se harán en grupos reducidos, con turnos para que coincidan en el terreno, el mínimo número de aeromodelismo.

Elementos deportivos

Todos los elementos a utilizar, deben ser personales.

Los aeromodelistas no podrán compartir ningún material ni alimentos ni bebidas.

Al finalizar la práctica se deberá desinfectar con las soluciones correspondientes, los utensilios utilizados durante la práctica

Higiene

Baños/vestuario

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, máscara facial es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.