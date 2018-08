Escándalo de los cuadernos: pedirán que se investiguen más obras en San Juan por el caso de coimas

Techint tuvo a cargo la realización de los diques Caracoles y Punta Negra y además el parquizado de la avenida de Circunvalación, mientras que Calcaterra fue parte de una UTE, junto con San José y CICON, que realizó la obra gruesa de la III fase del hospital Rawson. Por su parte, Isolux, en UTE con Eclesur y Cartellone fue la encargada de desarrollar la Línea de 500 Kv Rodeo-Calingasta.





El diputado provincial César Aguilar, integrante de la Comisión Auditora de la Obra Pública, dijo en Estudio 8 que actualmente están evaluando las obras del Centro Cívico, Teatro del Bicentenario, RN 150 y Caracoles-Punta Negra.





En este sentido, el legislador aseguró: "hasta la fecha no tenemos la documentación original del Teatro del Bicentenario porque la obra no está concluida".





Sobre la modalidad de trabajo de la Comisión, el diputado argumentó que "son tres partes las que deben evaluar las certificaciones de las obras". Una vez que ingresa la documentación, la analiza el bloque Justicialista, luego el Bloquismo y, por último, los integrantes de Cambiemos. Tras finalizar el estudio de cada parte, se emitirá dictamen y los bloques podrán emitir opiniones al respecto.





"Los procesos licitatorios se han respetado. La Comisión apunta a saber si realmente ha habido sobreprecios o no en la obra pública", culminó Aguilar.





Los empresarios señalados en los cuadernos





El empresario Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de la sede argentina de la firma española Isolux Corsan, se entregó el viernes pasado tras ser señalado en la causa por los cuadernos con detalles sobre el presunto pago de coimas por la obra pública, ofreció su colaboración a la Justicia. De Goycoechea habría reconocido que pagó coimas a funcionarios y, tras dar algunos detalles sobre la cadena de pagos, se ofreció a colaborar para aminorar su eventual condena.





En el caso del empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para "colaborar", reconoció haber pagado coimas para "bajar las presiones" y también se convirtió en imputado "arrepentido".





El ex Director de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, se convirtió en otro de los empresarios que se acogió al régimen del imputado colaborador y obtuvo la excarcelación.





La Comisión Auditora de la Obra Pública se creó en la provincia, luego de que Julio De Vido ex ministro de Planificación Federal, ya sin fueros, escribiera una carta en la que le apuntó a Gioja. La publicación, que difundió a través de Facebook decía:





"Cuando me citen a declarar en mi presentación ante la Justicia Federal por las Obras Públicas que se ejecutaron en su provincia (represas, estación Solar Fotovoltaica, Estadio de Fútbol, camino de Montaña, Túneles Viales, Centro Cívico, Viviendas, etc.) borre todos sus discursos de cuando me recibió como anfitrión en las inauguraciones y recorridas de obras, porque de trascender seguro irán a algún programa de televisión esos de archivo y lo harán quedar MUY MAL. Compañero GIOJA, presidente del PJ, sin valoraciones personales, quiero decirle que no estoy, mientras siga con vida, dispuesto a jugar en la historia el papel que tuvo el senador Cantarero, téngalo muy presente".





Ante esto, en Diputados, se eligió a 13 miembros de los diferentes bloques y comenzaron a investigar los informes de cuatro obras comprendidas entre el 2003 y 2015.