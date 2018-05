Escándalo: jueces mandan a los empleados a prender la luz para simular que trabajan en la tarde

Un escándalo se desató en la mañana de este jueves cuando el dirigente gremial Sebastián López admitió en los micrófonos de Estación Claridad que "algunos jueces" les han pedido a sus empleados que vayan a la tarde a prender la luz "para que la prensa crea que están trabajando" y no quedar expuestos ante la población. Esto ocurre luego de que se conociera la decisión que tomó la Corte de Justicia de firmar una acordada para que los magistrados y funcionarios judiciales asistan al turno vespertino para ponerse al día con las causas. "Claro que entendemos la gravedad del caso. El inconveniente que tenemos es que los mismos empleados temen denunciar por escrito, ante la Corte, estas cuestiones porque pueden sufrir represalias", aseguró López.

Si bien el representante gremial no quiso dar nombres de los magistrados que ejecutaron este pedido inaudito, aseguró que verterá las quejas respectivas ante la mesa de diálogo que se conformó para tratar este tipo de cuestiones. Lo hará el próximo martes cuando haya reunión.









Esto sucedió luego de que trascendiera que los jueces iban a tener que asistir en la tarde, por disposición de la Corte de Justicia. "Al día siguiente de que se conociera la noticia, comenzaron estos pedidos de algunos magistrados. Digo algunos porque no es el total y no corresponde generalizar, pero pasó", manifestó López.









El tema surgió porque algunos magistrados les piden a sus empleados que asistan a su lugar de trabajo en la tarde, pero gratis. El gremio sostiene que convocarlos sería innecesario porque ellos están al día con su trabajo y si van, deberían recibir una remuneración con concepto de horas extras. "No se justifica eso por parte de los magistrados que citan a los trabajadores, porque no lo hacen con alguna justificación clara. No hay ninguna ley en el país que avale el trabajo gratuito", insistió el gremial.