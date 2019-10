Escalofriante video: ¿Filman un fantasma en una plaza sanjuanina?

"¡Venía, no tengás miedo!", le dijo Ernesto a su novia, quien lo acompañaba mientras filmaba el video en una plaza de San Juan. Cuando se acercó, registrando la imagen con su celular, mostró cómo dos columpios se mueven con fuerza, pero de repente uno de ellos se detiene de manera casi contundente.

























El columpio de la izquierda continúa en movimiento. El joven muestra que las hojas de los árboles no se mueven. "No me digan que es el viento", comenta, mientras comprueba la situación. Mientras tanto, el columpio continúa en movimiento con la misma intensidad, como si hubiera "algo extraño" que lo impulsara.













Video real

Embed







"Con mi novia salimos todas las noches a caminar por distintas plazas. Anoche elegimos la plaza del barrio Palermo, el que está detrás del Del Bono. Fuimos a tomar unos mates. Cuando llegamos a la plaza vimos cómo el columpio se movía. Nos llamó la atención y comenzamos a caminar hacia el juego, ahí vimos que se estaba moviendo", contó Ernesto a sanjuan8.com.

























Lo más curioso de todo es que, de manera llamativa, cuando Ernesto y su novia decidieron alejarse e ir a tomar mate al centro de la plaza, advirtieron que el columpio no se detuvo jamás. "Estuvo moviéndose sólo por 40 minutos", relató.