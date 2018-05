Esa necesidad de enfrentarnos

Fue en el teatro Colón, el periodista Jorge Lanata hace un par de años el que impuso la palabra "Grieta" para ejemplificar la división entre kirchneristas y opositores y a partir de ese momento el uso del vocablo se ha extendido a los largo de los años para demostrar lo mismo. Cuando parece que hemos aprendido a caminar y respetarnos entre las diferencias, aparece un hecho que reflota viejas rencillas y nos coloca de nuevo en el centro de peleas, discusiones y confrontación.

Celebro la democracia y un claro ejemplo de vivir en libertad se da cada vez que discutimos por algo que nos pone en veredas distintas; hoy le llamamos grieta, pero yo prefiero simplemente decir que opino diferente. Ya el solo uso de la palabra me connota separación, distancia y lejanía, difícilmente podremos acercarnos si cada vez que opinamos distinto usamos una palabra que en sí misma dice lo contrario.

Actores, versus periodistas; Políticos versus sindicalistas; macristas versus kirchneristas... nuestra realidad social hoy transita entre vaivenes de la economía y no muchas certezas sobre cómo impactará un ajuste que pide y controlará el que nos presta plata; el Fondo Monetario Internacional. El préstamo excepcional, más allá de serlo, impone obligaciones y además la responsabilidad de asumirlas. El Gobierno tendrá que tomar el toro por las astas y dejar de navegar en dilemas y dislates para enderezar un rumbo que hoy a la Argentina la mantiene en la discusión de cuánto más o menos será la inflación, de cuánto más o menos seguirá la suba de precios; de cuánto más o menos nos alcanzará la plata...en fin, proyectarse así resulta muy difícil cuando en verdad no podemos definir con precisión dónde estamos parados.

Ese préstamo enardeció los ánimos de quienes no están a favor de que se solicite y también de quienes defienden ese empréstito. Los que están en contra la echan la culpa a Macri, los que están a favor, le echan la culpa al Gobierno anterior. En las redes sociales, diarios digitales y programas de panelistas cualquiera sea su género; el debate se centró en la grieta; los que comulgan con el actual Gobierno aseguran que los que profundizan la distancia son los opositores, y éstos dicen que es el Gobierno el que señala a los que piensan distinto y sale a atacar. Horas y horas de espacios entregados a ver quién es el culpable de no ceder para aunar criterios aún en las diferencias. Es una historia de nunca acabar y hasta ya resulta anodina y aburrida.

Solo rescato algo muy positivo en todo esto y es la gran posibilidad que nos da la democracia de decir lo que pensamos y que no nos cueste la vida en el intento; lo que no quiero ni siquiera imaginar es que haya quienes ejercen poder por sobre quienes, por pensar distinto, están excluídos de oportunidades.

En nuestros hogares el problema pasa por cuestiones mucho más básicas y elementales como es la compra en el supermercado, el transporte de los chicos, la cuota del colegio; en el caso de quienes tienen hijos en escuelas privadas; la nafta, y la casi nula capacidad de ahorro que hay en buena parte de la sociedad sin contar a los pobres indigentes donde en la lista de todo lo detallado no están incluidos, porque sencillamente, la compra del supermercado es mínima, no hay cuota del colegio ni traslado, de la nafta mejor ni hablar y el dólar es una moneda que ni por cerca está a su alcance.









El enfrentamiento de distintas voces no debe transformarse en confrontación y tal vez sea hora de finalizar esa modo fastidioso de decir lo que pienso hiriendo al otro; y va esto para todos los sectores; necesitamos construir especialmente desde las diferencias y eso no significa que apliquemos un método romántico absurdo donde todos juntos vayamos de la mano a construir un país; solo entiendo que la pelea así planteada es inconducente y flaco favor le hace a los que no queremos estar ni de un lado ni de otro de ninguna grieta.

Las cartas están echadas y es la gente, el pueblo el que siempre paga el "pato de la boda" y "paga los platos rotos", los errores siempre recaen en los que menos tienen, los aciertos... eso los aciertos son los que hace muchos años le estamos pidiendo que tengan señores economistas, políticos y gobernantes de turno... aciertos para no tener que hablar y padecer siempre lo mismo y encontrarnos con ciclos de economía que nos vuelven a enfrentar y a separar.