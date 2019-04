Es sanjuanino, conquistó dos cerros vírgenes en Pakistán y su hazaña es parte de una película

Carlos Molina, conocido como Carlitos o Titán para los amigos, se fue hace 6 años a Europa con las ganas de conquistar nuevas cumbres. Los cerros sanjuaninos fueron sus primeros amores, después siguieron los Argentina y finalmente, en el verano de 2019, llegó a Pakistán para logar la cima de dos seis mil que nunca nadie había pisado.

El escalador, que supo ser parte del Andino Mercedario, no realizó su hazaña solo, lo hizo junto a un francés y dos belgas. "La zona donde estuvimos es cerca de la India, un lugar en donde no fue fácil acceder porque hay conflicto entre los países", contó emocionado a sanjuan8.com. En su relato, de esta experiencia inolvidable, dijo que pasaron cinco semanas en la montaña. Que luego de haber conquistado uno de los picos, su compañero francés tuvo un grave accidente que lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, esto no los desanimo para seguir con el objetivo.

Toda la expedición quedó plasmada en una cinta que se transformó en la película "Mountains on Stage". "La idea fue mostrar al mundo como llegamos a conquistar los picos vírgenes, mostrar los paisajes y las dificultades por las que tuvimos que pasar pero siempre con la idea de motivar el desarrollo de la actividad", sostuvo el sanjuanino. La película se estrenó este 3 de abril en el teatro Le Gran Rex, en París y se podrá ver en los festivales de cine más importantes de Francia.

Sin dudas el film internacional en el que participa este escalador que tuvo un duro golpe en su vida, al perder a un gran amigo durante la ascensión al cerro Fitz Roy en enero de 2016, es un reconocimiento al profesionalismo de Carlitos Molina.

