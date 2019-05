Envenenaron al perro guía de un niño con Síndrome de Down en Caucete

Una triste noticia conmocionó a la comunidad caucetera luego de que apareciera envenenado y muerto un perro que es guía de un niño con Síndrome de Down. La hermana del nene, Érica Ruarte, expresó su dolor y bronca a través de su perfil de Facebook.





"El daño que le hiciste envenenando a este perrito, no tenés idea. Él era su cuidador, su guía, su todo", expresó en el posteo. Y contó acerca de la angustiante situación de tener que informarle al pequeño que su mejor amigo murió: "Mi hermanito lo busca, pero no tenemos corazón para decirle el daño que hiciste, no lo va a entender". Para despedirse, destacó "fuiste un gran amigo FIDO, te vamos a extrañar".