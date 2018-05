Entre lo tradicional y moderno, cuatro trabajos que conviven en el siglo XXI

El lustrador de la esquina Mitre





Mario trabaja desde los 12 años lustrando zapatos en una de las esquinas más concurridas de San Juan. Sólo cuenta con tres aliados que lo ayudan a sostener a su familia: la pomada, la anilina y el cepillo; con estos elementos lustra entre 15 y 20 pares de zapatos por día.









Trabaja entre seis y ocho horas diarias, con calor o frío, sin importar la temperatura por extrema que sea según el termómetro sanjuanino. Él y su cajón se encuentran apostados en la esquina de Mitre y General Acha desde las 7.30 de la mañana hasta las 14 y en las tardes otro par de horas más. Cada lustrada demora entre 10 y 15 minutos, y él tiene el don de convertir zapatos opacos en nuevos.









Mario aprendió su oficio gracias a su padre Francisco Figueroa (72), quien se jubiló lustrando los zapatos de miles de sanjuaninos. Pero a pesar de su edad a veces llega en su bicicleta, se sienta en el cajón y toma la posta, como para no olvidar el trabajo que le dio la oportunidad de llevar dignidad a su hogar y que ahora heredó su hijo.









Cada lustrada tiene un precio de 25 pesos y entre su clientela hay abogados, empresarios y algún político, que en muchas ocasiones manda sus zapatos para que él les haga su magia.









El cafetero de enfrente de la terminal





Marcelo también heredó la profesión de su padre, quien murió hace dos años y le dejó el negocio. Este joven de 22 años se levanta cada madrugada a las 3.30 para preparar los 35 termos de café que espera poder vender en la puerta del hospital Guillermo Rawson.









Al igual que Mario, el lustrador, trabaja a la intemperie y no tiene los beneficios del aire acondicionado y de la calefacción, pero a pesar de estas circunstancias se encuentra feliz de poder vender 200 cafés por día y así poder sobrevivir.









Trabaja seis horas diarias y sus clientes "fieles", como él los llama, son los remiseros, los enfermeros del hospital y algunos que pasan ocasionalmente por su vereda. Este negocio familiar ya lleva 20 años y en la actualidad le permite poder mantener a su familia compuesta por su pareja y sus dos hijas. Marcelo, con su café, no sólo vive, sino que permite que los trabajadores nocturnos puedan tomar algo calentito que pueda despabilarlos.









El piloto de avión





"Ser piloto de avión es el mejor trabajo del mundo. Es elevarte a través de las ciudades. Ver desde arriba la tierra y a la misma vez mirar atardeceres fundirse en anocheceres o amaneceres maravillosos", así describe Matías Gallardo su pasión y su trabajo.









El amor por volar viene desde pequeño. Su padre, también piloto, le transmitió esa admiración por el aire. A los 16 años comenzó a estudiar y a los 21, se recibió. En el medio intentó por 6 meses seguir la carrera de Abogacía, pero se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo, que eso no era lo que quería. Con esa fuerte convicción es que se abocó a obtener la licencia comercial de Avión, para poder trabajar.









Hoy, con 32 años, es parte del staff de la Dirección Aeronáutica de San Juan y asegura que no cambia su trabajo por nada. "Como todos los trabajos tiene su lado estresante y gratificante. Nosotros realizamos vuelos sanitarios. Muchos de ellos con niños pequeños. El estrés y la responsabilidad de logar que ese niño llegue a Buenos Aires para su recuperación es muy fuerte, pero a su vez nos gratifica cuando los traemos de regreso con vida", contó a sanjuan8.com.









Si hay un viaje planificado se arranca a las 6.30, elaborando el plan de vuelo, leyendo la meteorología, estudiando las rutas de vuelo y los posibles lugares de aterrizajes de emergencia. Se chequea el avión, la nafta, el oxígeno, todo antes de partir del hangar de Pocito. En tanto tiene guardias las 24 horas. En caso de una urgencia tenemos que estar preparados para salir en cualquier momento.









"Me perdí muchas cosas por estar volando. Pero es una profesión que me hace feliz y con eso basta", expresó Matías Gallardo.









El administrador que creó su propia empresa





Facundo Schiavi, trabajó un año en relación de dependencia hasta que en un momento su cabeza hizo un click. Dejó todo y junto con sus amigos de la infancia le dieron forma a un proyecto de aplicaciones: Tally, una solución para restaurantes, bares o cafeterías, PopApp Resto donde a través de una Tablet se toman los pedidos de manera más rápida.









"Todos tuvimos experiencias en el ámbito privado. Pero no teníamos tolerancia a recibir órdenes de otros o a tener que cumplir un riguroso horario", contó este creativo que descubrió que las frustraciones y los logros, si viene de tu propio emprendimiento, son más gratificantes.













Este joven de 29 años no cumple horarios, ni tiene que ir a una oficina de lunes a viernes. En su lugar de trabajo los objetivos se fijan a corto, mediano y largo plazo. Cada uno sabe las tareas que tiene que cumplir y de esta manera planifican sus vidas. Todos con sus tiempos deben responder a las exigencias para que la empresa funcione.









Para muchos este tipo de trabajo es el ideal. Pero no todo es "color de rosas", hay meses buenos y otros malos, todo es parte de un proceso. La recomendación que hace este trabajador del siglo XXI es no tirarse a la pileta porque sí. "Si te propusiste ser un emprendedor lo fundamental es una planificación, un estudio de mercado, fijar tiempos y ver cómo evoluciona tu idea. Ser responsable de darte cuenta que es hora de abandonarla si no funciona", contó Facundo.









La aplicación que crearon los sanjuaninos obtuvo 180 subscripciones desde el 2014 hasta la fecha. Ya la usan también en Santiago de Chile y en Perú.









El consejo fundamental para llegar al objetivo de ser un trabajador independiente es no dejar de estudiar, usar las herramientas gratuitas que ofrecen en la provincia y siempre estar en movimiento.